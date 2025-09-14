טיורי במקום ה-23 במרתון, לונה סלפטר פרשה

בגלל תנאי החום הקיצוניים, לונה סלפטר פרשה באמצע ריצת המרתון באליפות העולם שנערך לפנות בוקר (ראשון) בטוקיו שביפן. בניגוד אליה, בסיום התחרות לנשים, מאור טיורי סיימה במקום ה-23 בעולם.

הרצות המשתתפות עברו את המרחק ל-42.2 ק״מ בקושי רב. המרתון הוזנק באצטדיון האולימפי וגם הסתיים בו, כאשר רוב המסלול היה ברחובות המרכזיים של העיר טוקיו. מזג האוויר היה חם עם 28 מעלות ו-80% לחות בבוקר, ולכן הוא הוקדם והתחיל בשעה 7:30 בבוקר שעון יפן, אבל עדיין החום השפיע על המרתוניסטיות.

לונה סלפטר לא פתחה חזק ואחרי חמשת הק״מ הראשונים דורגה במקום ה-27, מעט מאחורי הדבוקה המובילה. לאחר מכן התקדמה שלושה מקומות, אך הפער מהמובילות גדל מעט בחלוף 10 ק”מ, עם זמן של 34:54 דקות. את 20 הק״מ היא סיימה בזמן של 1:10:54 שעות ודורגה במקום ה-23. אחרי 25 ק״מ הייתה בפער של 2:30 דקות מהמובילה, סוזנה סאליבן האמריקאית, שפרצה מוקדם קדימה. אלא עוד לפני שהגיעה למרחק 35 ק״מ, לונה סלפטר עצרה ופרשה מריצת המרתון.

הרצות במרתון (IMAGO)

לונה בת ה-36 רשמה הצלחות גדולות במרתון בעבר, בהן מדליית ארד באליפות העולם ב-2022 ביוג׳ין שבארצות הברית ומדליית ארד אישית באליפות אירופה שנערכה השנה. בנוסף, היא ניצחה את מרתון טוקיו לפני חמש שנים. אלא שהפעם היא לא סיימה את הריצה כאמור, כפי שקרה לה לא פעם בריצות של התחרויות הגדולות במרתון.

בניגוד אליה, מאור טיורי בת ה-35 כן סיימה את המרתון אחרי ריצה מסודרת. הישראלית פתחה חלש יחסית ודורגה במקום ה-55 מתוך 64 רצות אחרי 5 הק״מ הראשונים, כלומר הרחק מאחור. אלא שאחרי 25 ק״מ החלה להתקדם למקום ה-48 עם זמן של 1:24:21 שעות. ב-35 ק״מ היא כבר עלתה למקום ה-30 אחרי שרבות אחרות פרשו. בסופו של דבר, מאור טיורי סיימה במקום ה-23 אחרי 2:34:28 שעות.

בתום הריצה הארוכה לנשים, הייתה דרמה גדולה. פרס ג'פצ'ירצ'יר הקנייתית ניצחה במטרים האחרונים וזכתה בתואר אלופת העולם בזמן של 2:24:43 שעות. במדליית הכסף זכתה טיגסט אספה האתיופית שהגיעה לקו הסיום שתי שניות אחריה, ובארד זכתה יוליה פטרמיין שזכתה במדליה העולמית הראשונה לאורוגוואי במרתון לנשים עם 2:27:23 שעות.

פרס צ'פצ'ירצ'יר מנצחת (IMAGO)

הלילה בשעה 1:30 תתקיים ריצת המרתון לגברים בהשתתפות סגן אלוף העולם, מארו טפרי, גשאו איילה ואיימרו עלמיה.