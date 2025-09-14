יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"רק ההתחלה, מול הפועל פ"ת יהיה קשה מאוד"

במכבי ת"א אהבו את השקט אחרי הפיגור בדרך ל-1:4, מחמאות לבליץ': "הרים את התחרות באמצע", ליחזקאל ("אחד המנהיגים שלנו"), ולאנדרדה: "שימשיך כך"

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב רשמה אמש (שבת) 1:4 על עירוני טבריה במשחקה השני העונה בליגת העל, משחק שפתח רצף של שבע יריבות שונות שמחכות לאלופה ב-22 הימים הבאים - בליגה ובאירופה. כבר ביום שלישי תצא הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' למשחק חוץ נוסף מול הפועל פתח תקווה, משחק ההשלמה מהמחזור הראשון, ואצל הצהובים הודו אחרי הניצחון בנוף הגליל: "מול פתח תקווה זה יהיה קשה מאוד. נראינו טוב, אבל זו רק ההתחלה של העונה ויש מולנו מוקשים גדולים בקרוב". 

בקבוצה אהבו בעיקר את השקט שהקבוצה הפגינה אחרי הפיגור המוקדם אליו נקלעו, במיוחד אחרי שתי ההסתבכויות מול אותה טבריה בעונה הקודמת, למעשה הקבוצה היחידה שמכבי ת"א לא ניצחה אשתקד בליגת העל. מי שלקח על עצמו הרבה באותן הדקות, חילץ כדורים רבים ודחף קדימה התקפות הוא כריסטיאן בליץ': "הוא הרים את התחרות באמצע, מרכז המגרש שלנו עכשיו מגוון ויכול לכלול הרבה אופציות אבל בעיקר כולם מבינים שבכל רגע נתון יש מי שיכול להוריד אותם לספסל ובליץ' שינה את הקבוצה בקטע הזה ביחס לתחילת העונה". 

שחקן נוסף שבלט מאוד באותן הדקות היה שגיב יחזקאל, שבישל את שער השוויון לעידו שחר ולאחר מכן ביצע מהפך עם פנדל מדויק. "שגיב הוא אחד המנהיגים שלנו העונה, כשהוא משחק, מסתכלים עליו ומשחקים אליו ויש לכך סיבה, הוא היה מצוין כמו במשחק מול דינמו קייב", החמיאו במכבי ת"א, שם לצד המחמאות שהרעיף לאזטיץ' על דור פרץ לאחר המשחק, ציינו בנוסף גם את קרווין אנדרדה שנראה מצוין בהופעת הבכורה שלו: "הלוואי וימשיך כך, זה היה נראה מבטיח מאוד". 

קרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חגקרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

גם טייריס אסאנטה זכה לפרגון על משחק מצוין שלו, ובמכבי ת"א ציינו לטובה את ההחלטה של לאזטיץ' ללכת עם רז שלמה ויון ניקולאסקו בהרכב הראשון ולהחזיר להם את הביטחון, אחרי ששניהם חוו פגרת נבחרות לא פשוטה בכלל. שלמה במשחק מול איטליה, וניקולאסקו שספג 11:1 במשחק מול נורבגיה עם מולדובה. "ז'רקו היה יכול ללכת עם הייטור ואלעד מדמון שהיו איתו כל הפגרה אבל לא פחות חשוב היה להכניס ביטחון לשחקנים שהיה להם קשה בפגרה", פרגנו בקבוצה למאמן. 

אגב, שימו לב לנתונים המרשימים של אסאנטה ורז שלמה במשחק. ההולנדי רשם 127 נגיעות בכדור (מקום 1 בקבוצה), הוביל את הקבוצה ביצירת מצבי הבקעה, חילק 37 מסירות בשליש האחרון (מקום 1 ובפער מהשאר), הוסיף 96 מסירות מוצלחות (1), רשם דיוק במסירות של 93.2% ובדגש על דיוק של 92.5% שליש, וכל זאת לצד 3 מ-3 בדריבלים ועוד 4 חילוצים. בלם נבחרת ישראל מצידו רשם 77 נגיעות (מקום 3 בקבוצה), 91.7% דיוק במסירה, 19 מסירות בשליש האחרון (מקום 2 בקבוצה), דייק ב-8 מסירות ארוכות מתוך 11 ואף יצר מצב הבקעה אחד. 

לצד כל אלה, בקבוצה ממש לא הבינו את פסילת השער של עלי קמארה, וטוענים כי לא הייתה נגיעת יד של הבלם בשער החמישי. בכלל, השיפוט במשחק מצידו של אוראל גרינפלד היה ברמה מאוד נמוכה ואלמלא סיוע ב-VAR, היה יכול להיות סקנדל אמיתי, אם כי בשער החמישי זו הייתה טעות של שופט המסך. לסיכום אמרו במכבי ת"א: "זו התחלה וההתחלה נראית טוב, יש לנו עומק נהדר בסגל, אבל אחרי שני משחקים לא רצים לתת כותרות". 

