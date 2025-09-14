יום ראשון, 14.09.2025 שעה 08:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"קבוצה בריאה, אין הבדלים גדולים בין השחקנים"

שמחה בהפועל פ"ת אחרי נתניה, מחמאות למזל ("עומר עוזר לי הרבה") ולכץ: "חשבו שהוא שכח להיות שוער". קוסטה נחת. וגם: הסיפור המשעשע סביב עידן כהן

|
שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

שמחה גדולה בהפועל פ"ת, לאחר הניצחון אמש (שבת) 1:3 על מכבי נתניה, בתחילתו של שבוע עמוס שיכלול משחק באמצע השבוע מול מכבי ת"א ועוד משחק נוסף בסוף השבוע הבא מול מכבי בני ריינה.

החבורה של עומר פרץ, שזכה למחמאות על איך שהקבוצה עמדה על המגרש, שיחקה בדיוק את הכדורגל שהיא רוצה לשחק: שמח, עם צירופי מסירות, כשהשער הראשון שהסתיים ברגלו של שביט מזל, כלל כמות מסירות יוצאת דופן.

"זה היה משחק מצוין שלנו והגדולה של הקבוצה הזאת היא שהיא בריאה ואין הבדלים גדולים בין השחקנים. יצא דרור ניר? שחר רוזן היה טוב. יצא נועם כהן? עידן כהן היה מצוין", שמחו במועדון.

מלבד כהן שזכה למחמאות, בלט שביט מזל, שעבר כברת דרך ארוכה עם המאמן עומר פרץ ואמש, בדיוק בעיתוי מושלם כשאחיו הגיעו מארה"ב לבקרו, כבש את השער הראשון.

שביט מזל (חגי מיכאלי)שביט מזל (חגי מיכאלי)

"אני מקווה להתפוצץ השנה. עברתי כמה שנים לא טובות, אני עובד קשה ומאוד כיף לי פה. יש לי את כל הכלים להצליח ואני שמח שבמשחק הזה עשיתי את זה", סיכם אחד המצטיינים, שביט מזל, שכבש את השער הראשון.

"זה לא סוד שאני ועומר (פרץ, המאמן) עברנו הרבה. הוא עוזר לי מאוד באופן אישי ואני מראה את זה על המגרש. התחרות? כמובן שבתחילת העונה יש עדיפות לזרים, אבל צריך לדעת לקבל את ההזדמנות ולהוכיח. התחרות רק עוזרת", הוסיף.

מי שעוד זכה למחמאות, היה השוער עומר כץ. זה לא סוד שהשוער עבר פתיחת עונה לא פשוטה, כאשר אמש, הוא הוכיח את יכולתו עם עצירת פנדל קריטית: "אנשים חשבו שהוא שכח להיות שוער, אתמול הוא סתם את הפיות", אמרו בפ"ת.

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)

כפי שפורסם ב-ONE, מארק קוסטה, נחת הלילה בישראל וצפוי לחתום רשמית לאחר שיעבור את הבדיקות הרפואיות. כך למעשה, המאמן עומר פרץ סגר את הסגלף כאשר פ"ת לא צפויה להתחזק בשחקן נוסף.

הסיפור המשעשע מאמש מגיע מכיוונו של המגן הימני עידן כהן, שהיה מהמצטיינים וכבש צמד. כהן, לא היה אמור לפתוח ומי שכן היה אמור הוא נועם כהן. אלא שטעות בהגשת ההרכב, הובילה לרישומו של עידן ולהופעה מצויינת עם צמד בישולים, בשל העובדה שפ"ת לא רצו לבזבז חילוף. "הכל משתבש לטובה", אמרו בהומור בסיום במועדון. אגב, רועי דוד נשאר אמש מחוץ לסגל, בשל מתווה שר הספורט וסוגיית הרישום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */