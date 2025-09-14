עודד קטש: ההכנה שעשינו טובה בשביל הלמידה

מכבי תל אביב ניצחה את פרטיזן בלגרד אתמול (שבת) ובכך סיימה את טורניר ההכנה עם שני ניצחונות. חניכיו של עודד קטש בדיוק כמו פרטיזן של ז'ליקו אובראדוביץ', לא עלו על הפרקט בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' בהרכב מלא שכן הם עדיין חסרים את ג'יילן הורד ואת רומן סורקין, שחזרו רק בשבוע שעבר מאליפות אירופה בכדורסל, זאת כאשר לשניים הצטרף גם לוני ווקר שחש כאבים במרפק.

שני המשחקים סיפקו הזדמנות נוספת, שלישית במספר בתקופת ההכנה עבור עודד קטש וצוותו, להרגיש את השחקנים במשחק כמו שצריך רגע לפני שמחזיקת הגביע מתחילה את דרכה בגביע ווינר וכשלקראת סוף החודש היא תחל את עונת היורוליג, שלה עם משחק חוץ מול אנאדולו אפס במוראקה ארינה שבפודגוריצה מונטנגרו. במועדון היו מרוצים ש"השחקנים נראו טוב", כאשר שביעות הרצון הייתה גם מכך שמי שקיבל את ההזדמנות לקח אותה בשתי ידיים.

"יש הרבה מאוד כח אש" אמרו בסביבת הקבוצה ואכן מכבי תל אביב מודל 25/26 היא קבוצה עם המון גארדים יוצרים ולא רק, מדובר גם בקבוצה שהיא עמוקה יותר מזו של השנה שעברה ועדיין ובאופן לגיטימי במועדון לא מסתנוורים לאור הניצחונות שהיו על זניט סט פטרסבורג ופרטיזן בלגרד, יום אחר יום.

תמיר בלאט (Partizan Mozzart Bet)

"משחקי קדם עונה זה עדין לא אומר כלום, מעבר לזה שתמיד טוב לנצח, אבל גם רואים את הפוטנציאל". כשמדברים על פוטנציאל, הרי שאפשר לצפות ליכולת נהדרת של תמיר בלאט ולזו של ג'ון דיברתולומאו, ובנוסף לשניים ג'ף דאוטין נראה נהדר עם 19 נקודות ו-6 אסיסטים, טי ג'יי ליף הוסיף 16 משלו כשגם וויל ריימן ואושיי בריסט קלעו בספרות כפולות.

עונת היורוליג תצא לדרך ב-30/9 ובמועדון יודעים כי מדובר בתחרות שלרוב המרווח לטעויות לא בדיוק קיים בה יתר על המידה, וכמו שיש את האפשרות להישאר מאחור, אפשר גם לתפוס מקדמה – בטח כשהעונה נפתחת עם שבוע משחקים כפול. הצהובים שבו כבר במהלך הלילה לישראל, כאשר רומן סורקין וג'יילן הורד יצטרפו לאימוני הקבוצה וההכנות לקראת פתיחת העונה יימשכו להן.

רומן סורקין (רועי כפיר)

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "היו אמנם שתי קבוצות יורוליג, אבל בהרכבים מאוד חסרים, זה לא היה משחק ברמה הזו. היו כמה דקות שהיו יותר תחרותיות ועדיין שוב, זה משחק יום אחר יום וכמו שאמרתי בהרכבים חסרים. בעיקר זה חשוב ללמידה שלנו, לראות ולתקן. יש כמה שחקנים שזה יותר חשוב להם מן הסתם – למצטרפים החדשים, סך הכל עשינו יומיים טובים שאפשר ללמוד מהם הרבה יש עוד דרך ארוכה".