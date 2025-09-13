שימנוב וחסון נוצחו בזוגות, ישראל הפסידה לקנדה

ללא קשר לשני משחקי היחידים - שהם לפרוטוקול בלבד, נבחרת הדייויס של ישראל הפסידה הערב (שבת) למקבילה החזקה מקנדה.

אופק שימנוב וירדן חסון הפסידו במשחק הזוגות אחרי שנתנו פייט רציני מול קלייב הארפר וליאם דרקסלר עם 7:5, 0:6, 4:6 אחרי שעה ו-52 דקות של טניס.

ההפסד הזה קבע כי החבורה בראשות הקפטן יוני ארליך נכנעה 3:0 ולמעשה איבדה סיכוי לנצח את ההתמודדות, טרם שני משחקי היחידים הנוספים.

כזכור, הלילה דניאל צוקרמן ואוראל קמחי הפסידו במשחקי היחידים במה שקבע 2:0 לקנדים כבר ביום הראשון של המפגש שנערך באמריקה הצפונית ללא קהל.

לישראל מצפה כעת השתתפות בפלייאוף של בית 1 בפברואר 2026, שם תנסה לשמור על מקומה בבית 1 העולמי.