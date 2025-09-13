"חייבים להמשיך בצניעות, יציבות זה שם המשחק"

עירוני קריית שמונה רשמה הערב (שבת) ניצחון ראשון העונה בליגת העל עם 1:3 על מכבי בני ריינה. למרות פיגור מוקדם, צמד של מוחמד אבו רומי ועוד שער של אדריאן אוגריסה בפנדל מוצלח, קבעו מהפך והביאו את שלוש הנקודות לחבורה של שי ברדה, שגם דיבר בסיום ההתמודדות.

“התחושות טובות, אני חושב שהדבר שהכי משמח אותי זה שאחרי ה-1:0, עם הטעות שאיבדנו שם בבילד אפ, המשכנו לשחק אותו דבר. אני חושב שיש פה עליית מדרגה מנטלית, ואני שמח אני מרגיש שאנחנו צריכים להמשיך לשחק אותו הדבר, וזה מה שחשוב. גם הניצחון, בעיקר שיצרנו הרבה מאוד מצבים, אנחנו צריכים להיות קצת יותר מרוכזים. אבל נמשיך בצנעה והפנים לטדי.

הצלחנו לייצר המון המון מצבים, בניגוד לשבוע הקודם. כל עוד אנחנו מגיעים למצבים אני שמח. אני חושב גם שעצם העובדה שנתנו לאדריאן לבעוט את הפנדל, זה אמור לפתוח לו את הביטחון. משחק טוב, אבל באמת חייבים להמשיך בצנעה, קריית שמונה חייבת להיות יציבה – זה שם המשחק בסופו של דבר. מקווה ששבוע הבא נמשיך להיות יציבים”.

שי ברדה (ראובן שוורץ)

עוד הוסיף ברדה: “נראה אם נצליח לצרף שחקנים נוספים. אני תמיד רוצה לצרף עוד שחקנים. אבל אני חושב שבעל הבית נתן לי כל מה שרציתי, איו לי רבע מילה מה לומר, בוא נראה מה יהיה עד סוף החלון”.

על אבו רומי: “הוא עדיין צעיר וצריך להמשיך לעבוד. הוא שווה מספר שערים הרבה יותר גדול ממה שהוא כבש בעונה שעברה ומהשנה. ילד שצריך להמשיך לעבוד קשה, הוא היה כישרון והוא לאט לאט מתחיל לדעת איך להתמקד. אני שמח בשבילו הוא עובד מאוד קשה. עלי מוסא? נותן לנו הרבה מאוד דברים שלא היו לנו, מהירות, עומק, שחקן שהוא גם לרגל וגם לשטח. תהיה תחרות טובה, אני שמח”.

מוחמד אבו רומי חוגג (ראובן שוורץ)

גם המאמן המפסיד, סלובודאן דראפיץ’, דיבר: “התחושות הן שאנחנו בונים עדיין סגל, עדיין חסרים לנו שני שחקנים, השחקנים שהגיעו עדיין לא בכושר. ניסינו לקחת יותר מהמשחק הזה, שבוע שעבר נגד הפועל תל אביב קיבלנו גול בדקה ה-93, אבל זה עדיין סגל לא מוכן.

אנחנו משחקים עם סער פדידיה ומוחמד שכר חלוצים, שזה לא העמדה שלהם. אנחנו מחכים לעוד שני שחקנים. אני לא יודע באיזה כושר הם נמצאים, אבל אני מאמין שכשהם יהיו בכושר יהיה לנו סגל טוב, והקבוצה הזאת תהיה יותר טובה. בינתיים אנחנו מנסים לדחות כמה שיותר נקודות, בתקופה הזאת”.

שחקני בני ריינה מתוסכלים (ראובן שוורץ)

“נתנו גול מוקדם, אבל מאז לא הרווחנו כדורים שניים. דיברנו על זה לפני המשחק, שקריית שמונה היא קבוצה שאוהבת ללחוץ, אוהבת לקחת כדורים שניים. קבוצה צעירה, ומאוד טובה. ככה שאמרתי לקבוצה גם אחרי המשחק, אם אתה לא תיקח את הכדורים השניים אתה לא יכול לנצח את המשחק”, הוסיף דראפיץ’.

מאמן ריינה סיכם: “אנחנו עדיין אחרי משחק, אנחנו צריכים לדעת מי בריא ומי לא בריא, מי בכושר יותר טוב. יש לנו כמה שחקנים פצועים, אני מקווה מאוד שיחזרו להתאמן. אבל אנחנו רוצים להיות מוכנים גם למשחק הבא”.