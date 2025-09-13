לי און מזרחי במגעים מתקדמים עם מכבי נתניה

ערב קשה נוסף עבר הערב על מכבי נתניה, שנוצחה בפעם השלישית בשלושה משחקים, הפעם ע״י הפועל פ״ת. אלא שהיהלומים מנסים להתחזק ול-ONE נודע לראשונה, שהם קרובים לרשום חיזוק נוסף.

מגנה של בית״ר ירושלים, לי און מזרחי, נמצא במגעים מתקדמים עם היהלומים וצפוי להצטרף בקרוב. אבוקסיס, מחפש לחזק את ההגנה והצהיר זאת גם בסיום המשחק, כשאם לא יחולו הפתעות, המגן השמאלי יצטרף. יתרון נוסף הוא שהוא יכול לשחק כקשר 8, עמדה שאבוקסיס מחפש.

כזכור, בית”ר ירושלים הבהירה למזרחי כי הוא לא בתוכניות שלה לעונה עוד בתחילת הקיץ ואמרה לשחקן לחפש קבוצה, כאשר הוא היה על סף מעבר למ.ס אשדוד כחלק מטרייד שבסופו של דבר לא קרה, לאחר שהיה קרוב בתקופה מסוימת גם להפועל חיפה. כעת, עושה רושם שהסאגה סביב השחקן בדרך לסיומה, והוא יגיע לקבוצה של יוסי אבוקסיס.

מזרחי (22) רשם בעונה שעברה 21 הופעות במדי בית”ר ירושלים, בהן כבש שני שערים. בסך הכל, המגן, ששיחק תקופה קצרה גם בהפועל תל אביב, רשם 68 הופעות במדי הקבוצה מהבירה, וכעת, הוא בדרך לתחנה השלישית שלו בכדורגל הישראלי.