"פרץ בא לכל משחק בגישה של גמר צ'מפיונס"

מכבי תל אביב ממשיכה בפתיחת העונה הנהדרת שלה. אחרי ה-0:4 על מכבי נתניה במחזור הראשון, האלופה רשמה רביעייה נוספת, הפעם עם 1:4 על עירוני טבריה במסגרת המחזור השלישי של העונה בליגת העל. מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, היה מרוצה בסיום.

“זה אף פעם לא קל אחרי פגרה בינלאומית, היו לנו רק יומיים אחרי שכולם חזרו, אז היו חשוב לנצח, אבל אני מרוצה מאיך ששיחקנו, שלטנו במשחק מההתחלה” אמר לאזטיץ’ לאחר המשחק. ספגנו אחרי שתי דקות, אבל הרגשתי בטוח תוך כדי המשחק באיך שהשחקנים שלי נראו עם הכדור ובלי הכדור, אנחנו יכולים לשחק הרבה יותר טוב”.

על אנרדה ו-וארלה: “זו העבודה שלכם לדבר על שחקנים אינדיבידואלים. הם קיבלו הזדמנות להבין מה אנחנו רוצים כקבוצה, הם יהיו טובים לאט לאט”.

על השינויים בסגל: “אני תמיד מתעסק בהווה, לגבי העבר וכמה שחקנים עזבו וכל הדברים האלה, זה שייך לעבר. אנחנו מתמקדים בקבוצה הזאת, לא בשחקנים ישנים או חדשים, אנחנו צריכים להשתפר משחק אחר משחק”.

על היכולת של דור פרץ שהבקיע שער נוסף: “דור זה דור, הוא תמיד מגיע להזדמנויות שלו, לפעמים הוא מבקיע ולפעמים לו, אמרתי כבר גם בעונה שעברה כמה הוא חשוב לקבוצה הזאת. הגישה שלו היא תמיד גישה של גמר ליגת האלופות וזה גם מה שאני אוהב בו”.

דור פרץ. עוד שער שלו (חג'אג' רחאל)

דור פרץ עצמו אמר: “שמחתי לבעוט את הפנדל, זכיתי בזה בפרגון של שגיב יחזקאל ויון ניקולאסקו. זה משחק שהתחלנו אותו טוב, ספגנו גול שלא קשור לתחילת המשחק. לשמחתי המשכנו עם אותה אגרסיביות והצלחנו להפוך, והלוואי שנמשיך עם הדומיננטיות הזאת שאנחנו מראים”.

“אני חושב שהשחקנים החדשים שמגיעים, גם וארלה וגם אנדרדה מתאקלמים חברתית ומקצועית, ראינו שהם גם מבינים מקצועית מה המאמן דורש, וגם חברתית זה נראה טוב. אנחנו תוך כדי תנועה מכניסים שחקנים חדשים מאוד רעבים ואיכותיים, מקווה שנמשיך ככה”.

על הלו”ז להמשך: “אני חושב שלכל שחקן יש אחריות מאוד גדולה לקחת ברצינות כל משחק שאנחנו מגיעים אליו כמשחק החשוב ביותר. אם נאסוף כל משחק שלוש נקודות אנחנו נעשה את שלנו, אני אשמח שזה יהיה ביכולת של שני המשחקים האחרונים”.

על המעבר ממשחק מול איטליה למשחק בנוף הגליל מול עירוני טבריה: “זה הלחם שלנו, הליגה. אנחנו יכולים לחוות פיקים מאוד גדולים, אני גם משער שיהיו לנו חוויות מאוד גדולות בליגה האירופית, אבל הליגה היא מה שנותן לנו את הפריבילגיה להיות שם. היום יום שלי מתבצע במכבי, זה הדבר שהכי חשוב לי וזה המחויבות שלנו”.

מאמן טבריה, אלירן חודדה: “פתחנו את המשחק בצורה טובה, הבקענו שער מהיר ולאחר מכן חטפנו גול רך מדי ולאחר מכן שלושה פנדלים רכים מאוד. אני יכול להיות גאה בבחורים האלה, הם רצו והשתדלו והיו פרקים שעמדנו ממש טוב. אמרתי לפני המשחק שיש פערים מוכרים, לפעמים הצלחנו להעלים אותם ולפעמים לו, מפה אנחנו מסתכלים קדימה לליגה שלנו”.

על העובדה שהקבוצה ספגה 11 שערים בשני המשחקים האחרונים: “יותר מדי מעבר למה שציפינו, במיוחד מול הפועל באר שבע, אבל הם נהיה כנים ואמיתיים, לא לקחנו את המשחקים האלה בארסנל הנקודות שלנו בפתיחת העונה, אנחנו חייבים להיות יותר מרוכזים ולקחת נקודות בשבוע הבא. כולם יודעים שאנחנו חסרים את שני הבלמים שלנו, חביבאללה עדיין לא חזר, אבל למכבי ת”א והפועל ב”ש יש איכות בהתקפה שלא קל להתמודד איתה”.