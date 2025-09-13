מכבי ת"א ניצחה את פרטיזן בלגרד במשחק הכנה

אחרי הניצחון על זניט, מכבי תל אביב המשיכה את ההכנות שלה לעונה הקרובה עם משחק נוסף, כאשר הערב (שבת) ניצחה 96:103 את פרטיזן בלגרד במסגרת הטורניר המקומי בבירת סרביה.

עוד לפני המשחק, מאה אוהדים בצהוב-כחול הצטרפו לנסיעה ועודדו את הקבוצה מיציעי אולם אלכסנדר ניקוליץ’, כאשר מכבי קיבלה בחזרה את ג’ון דיברתולומיאו, כשמי שהחמיץ את המפגש הערב מול הסרבים הוא לוני ווקר, שסובל מכאבים במרפק וקיבל מנוחה.

עודד קטש פתח בחמישייה עם תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, אורוש טריפונוביץ’, טי ג'יי ליף ומרסיו סנטוס, כאשר הרבע הראשון הסתיים לטובת הצהובים, שהובילו 19:24. את הרבע השני, מכבי פתחה פחות טוב והתקשתה, כשהיא ירדה להפסקה בפיגור, 45:40.

ג'ף דאוטין ג'וניור (Partizan Mozzart Bet)

עם החזרה לפרקט, אושיי בריסט קלע את הנקודות הראשונות, כשאחר כך גם מכבי ת”א הצליחה להפוך ולעלות ליתרון משלה, 56:57. הצהובים שמרו על היתרון והובילה בסיום הרבע השלישי, 70:75. הצהובים פתחו פער דו-ספרתי ברבע האחרון עם שלשות נוספות - שוב של ג'ונדי ובריסט - ועם עבודה נהדרת של ליף מתחת לסל, כשעד הסיום מכבי שמרה על היתרון וניצחה כאמור, 96:103.

גור לביא, אחד מהשחקנים החדשים בקבוצה, התייחס למשחק: “המשחק הזה, כמו כל משחק אימון, מטרתו להכין אותנו לעונה כמה שיותר טוב. גם אני חדש ברמת היורוליג, אז אני צריך להתרגל לרמה, וגם להיכנס לעניינים עם שאר החברים ולהכיר ואתם יותר לעומק, מה האופי של כל אחד ומה הוא נותן. ממשחק למשחק אנחנו משתפרים וקוראים אחד את השני יותר טוב. אנחנו לומדים את המאמן כי אין הרבה זמן לאימונים, אז זה האימון הכי טוב”.

“אנחנו בטורניר קצר של שלושה ימים, אבל אנחנו כל הזמן ביחד. גם אימונים, גם חדר אוכל וגם נסיעות. זה מאוד מגבש ואנחנו מכירים אחד את השני יותר טוב. מתגבשים גם ברמה האישית וגם בקבוצתית, וזה חלק בלתי נפרד מההצלחה בעונה”.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ף דאוטין ג’וניור 19 נקודות, טיי ג’יי ליף 16 נק’, וויל ריימן 12 נק’, תמיר בלאט 11 נק’, אושיי בריסט 10 נק’, ג’ון דיברתולומאיו וגור לביא 8 נק’ כ”א, אורוש טריפונוביץ’ 7 נק’, ג’ימי קלארק ומרסיו סנטוס 5 נק’ כ”א ואורן סהר 2 נק’.