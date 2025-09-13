יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

סכנין: קהל הפועל חיפה לא כיבד את דקת הדומיה

במועדון טענו שהאוהדים לא שמרו על הכבוד לזכר רופאי הקבוצה: "התנהגות מחפירה". הקבוצה האורחת השיבה: "האחרונים שיכולים להטיף על התנהגות בטקסים"

|
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

בני סכנין פרסמה הערב (שבת) הודעה בעקבות התנהגות אוהדי הפועל חיפה במהלך המשחק בדוחא, במסגרתו התקיימה דקת דומייה לזכרם של שניים מאנשי הצוות הרפואי לשעבר של המועדון, ד"ר מאג’ד גנאים וד"ר באסם טרביה, שנפטרו בימים האחרונים. במועדון מסכנין הביעו צער על כך שדקת הכבוד לא נשמרה על ידי חלק מהקהל האורח, כשבהפועל חיפה לא נשארו חייבים.

כך נמסר בהודעת בני סכנין: "ביציע אוהדי הפועל חיפה לא נשמר, למרבה הצער, הכבוד לדקת הדומייה שנערכה הערב באצטדיון דוחא, לזכרם של ד”ר מאג’ד גנאים, מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים פוריה ורופא הקבוצה בעבר, וד”ר באסם טרביה, רופא הקבוצה עד שלשום, אשר הלכו לעולמם בימים האחרונים.

אנו מבקשים להתנצל בפני המשפחות השכולות, ומודים לקהל מסכנין על האיפוק ועל הכבוד שגילה כלפי המעמד. תודתנו נתונה גם לאותם אחדים מאוהדי הפועל חיפה אשר בחרו שלא ליטול חלק בהתנהגות המחפירה שהתרחשה בסביבתם. יהי זכרם של ד”ר מאג’ד גנאים וד”ר באסם טרביה ברוך".

הפועל חיפה הגיבה: “הנהלת סכנין האחרונה שיכולה להטיף על התנהגות אוהדים בטקסים. לעצם העניין, המצב הפוך ממה שתואר. היו כמה בודדים שהחלו לשיר את התקווה כי לא היו מודעים לטקס, ומיד הם הושתקו על ידי מרבית הקהל והטקס התנהל בצורה מופתית. משפחת הפועל חיפה משתתפת בצערם של משפחות גנאים וטרביה”.

