אמבפה לוהט, אבל ההגנה מנצחת לריאל משחקים

בפתיחת העונה צ’אבי אלונסו ידע שלא יהיה פשוט להסתגל לשיטת המשחק החדשה שיביא לריאל מדריד וקיווה לעבור את המשחקים הראשונים בהצלחה. אומנם הקבוצה שלו באמת עדיין לא משחקת את הכדורגל שהמאמן רוצה, אבל היא בהחלט עמדה בציפיות שלו - ואחרי הניצחון הקשה 1:2 על ריאל סוסיאדד יש לה ארבעה ניצחונות מארבעת המחזורים הראשונים.

פודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, גיא צרפתי וחמי אלמוג מסכמים עוד ניצחון באנואטה: קיליאן אמבפה ממשיך בדרכו והקבוצה ממשיכה בדרכה. החלוץ הצרפתי שוב עושה את ההבדל עם שער ובישול, אבל משחק ההגנה של ריאל מדריד השתפר פלאים בהשוואה לעונה שעברה וזה מה שבאמת הביא לה את הניצחון כאשר נותרה בעשרה שחקנים כבר בשלב מוקדם יחסית של המשחק.

החיבור בריאל מדריד לוקח זמן, הנתון המדהים של אמבפה, החלק המסייע סביב החלוץ הצרפתי עדיין לא הופיע וזה די מדאיג, הבלאנקוס שוב יוצאים על השופט, דין האוסן עם יכולת טובה אבל לצד זה יש לו גם כמה מעידות מדאיגות עם כרטיסים אדומים ובינתיים רודיגר ויש בעיה עם הבלמים האחרים, עמוד השדרה של אלונסו כולל של גולר וטשואמני, אבל מה יקרה כשהפצועים יחזרו?

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

מעתה והלאה הבלאנקוס נכנסים לרצף מאתגר של שבעה משחקים ב-21 יום, כאשר המשחק הבא נגד מארסיי יפתח קמפיין חדש בליגת האלופות. מה שטוב, זה שהקבוצה נותרה מושלמת בראש בטבלה, כאשר היריבות החזקות עוד לפניה.