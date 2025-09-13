יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:19
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
26-44ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"הבישול היה רגע המפתח, האדום שינה את המשחק"

אמבפה התייחס ליכולת הנהדרת שלו ב-1:2 על סוסיאדד: "נותן 100% בשביל החולצה הזאת, התחלנו טוב, אבל יש עוד 10 חודשים". טשואמני: "הבחור הזה מדהים"

|
קיליאן אמבפה (La Liga)
קיליאן אמבפה (La Liga)

ריאל מדריד יצאה הערב (שבת) עם חיוך גדול אחרי ניצחון 1:2 בחוץ על ריאל סוסיאדד, במשחק שבו קיליאן אמבפה כיכב עם שער ובישול. בסיום המשחק התפנה הכוכב הצרפתי לדבר על המאבק הקשה ועל תחושת הפתיחה המוצלחת שלו לעונה במועדון. לצידו, גם אורליאן טשואמני שיבח את חברו לנבחרת והדגיש את רוח הלחימה של הבלאנקוס.

אמבפה פתח ואמר: "ידענו שזה הולך להיות משחק קשה, מבחן עבורנו, כדי לראות איפה אנחנו עומדים כרגע. פתחנו טוב מאוד, שיחקנו בחצי המגרש של היריבה, כבשנו שערים, יצרנו מצבים... הכרטיס האדום שינה קצת את המשחק, נשארנו בעשרה שחקנים, אבל לא פחדנו. השגנו את השער השני. המחצית השנייה הייתה אפילו קשה יותר, הם קיבלו פנדל, אבל נלחמנו ביחד כקבוצה וחזרנו למדריד עם שלוש נקודות. זה היה טוב מאוד עבורנו".

על שערו הנהדר הוסיף: "תמיד ברוח של לעזור לקבוצה. אני נותן 100% בשביל החולצה הזו, יש לנו הרבה איכות. הקבוצה עוזרת לי להראות את האיכות שלי בכל יום".

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

כאשר נשאל מה היה חשוב יותר, השער או הבישול, השיב אמבפה: "הבישול היה רגע מפתח במשחק כששיחקנו בעשרה שחקנים. היום זה אפילו חשוב יותר".

לגבי תחושותיו האישיות אמר: "אני מרגיש טוב מאוד, אבל זו עונה ארוכה. זו הייתה התחלה טובה, אי אפשר לומר אחרת. אבל זה נמשך עשרה חודשים, 11 עם המונדיאל, ואני צריך לשחק טוב לאורך זמן. נתראה ביום שלישי, אוהדי ריאל מדריד".

קיליאן אמבפה וארדה גולר מתחבקים (IMAGO)קיליאן אמבפה וארדה גולר מתחבקים (IMAGO)

גם אורליאן טשואמני חלק את תחושותיו אחרי המשחק והחמיא במיוחד לאמבפה: "אנחנו יודעים שתמיד קשה לשחק כאן. ניצחנו בסוף כי שיחקנו עם עשרה שחקנים במשך 60 דקות, אבל הראינו מחויבות קבוצתית. כבר נלחמנו עבור מדריד עם שלוש נקודות".

טשואמני הוסיף: "לא החזקנו הרבה בכדור, הגנו יותר, והיריבה ניסתה לכבוש. אבל נלחמנו ביחד, כקבוצה, והמשכנו ככה עד הסוף. זה חלום. אני נהנה כל יום עם החברים שלי, עם הצוות ועם המועדון. אני מצפה לעוד".

על ההתפתחות האישית שלו אמר: "אני צריך להמשיך עם ביטחון, עם עבודה קשה, והכל יהיה בסדר. כבר זכיתי בתארים, אבל אני רוצה לזכות ביותר בכל עונה. עם הקבוצה שיש לנו, אני בטוח שנעשה דברים גדולים".

כשנשאל על רמתו של אמבפה, לא חסך במילים: "הבחור הזה מדהים. ראיתי אותו מזמן בצרפת, ועכשיו הוא משחק ברמה בלתי רגילה. בכל משחק אנחנו יודעים שיש לנו סיכוי לנצח איתו. הוא נהנה להיות איתנו, ואנחנו נהנים להיות איתו".

