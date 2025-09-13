דקה 19: אתלטיקו - ויאריאל 0:1

פגרת הנבחרות תמה והליגות חוזרות, אבל מבחינתו הכי חשוב שמנור סולומון חוזר לשחק בליגה בצורה סדירה. הלה ליגה שבה ובשעה זו משחק אדיר נערך במטרופוליטנו במסגרת המחזור הרביעי, כאשר אתלטיקו מדריד מארחת את ויאריאל ואת הכוכב הישראלי.

אחרי קיץ לא קל עם טוטנהאם, שכללה פציעות, משחק אחד בסגל ואפס דקות בסך הכל, על הבאזר של חלון ההעברות הקיצוני הישראלי עבר לצוללת הצהובה, וכעת המשחק הראשון של המועדון מאז שהוא הצטרף, ואחרי שלפני יומיים הוא הוצג באופן רשמי ואחרי שערך מספר אימונים עם חבריו החדשים.

המארחת במצב נורא מאוד, כאשר לא ניצחה בשלושת המחזורים הראשונים בכלל, שזה דבר שטרם קרה מאז שדייגו סימאונה מונה, וכמובן שזה לא שנה ולא שנתיים שהאגרנטינאי על הקווים. כעת, הקולצ’ונרוס ינסו לשכוח מהכל ולרשום 3 נקודות חשובות מאוד מבחינתם.

ויאריאל פתחה באופן אדיר את העונה והיא עם שבע נקודות מתוך תשע אפשריות, אחרי שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. שלוש נקודות במטרופוליטנו, ללא קשר למצב אתלטיקו, הן אף פעם לא קלות להשגה ואם זה יקרה הצהובים ישלחו מסר לשאר היריבות שהם רוצים לסיים בטופ 4 העונה.

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט חוסה מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך!

דקה 9, שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: טעות ענקית בהגנת ויאריאל, הכדור הגיע לחוליאן אלברס ברחבה, הארגנטינאי השאיר בנגיעה לפאבלו באריוס שהגיע מאחור וכבש.

דקה 14: הזדמנות נהדרת לאתלטיקו. התקפה נפלאה של הקולצ’ונרוס עם חילופי מסירות, כשבסיומם, ג’וליאנו סימאונה בעט מתוך הרחבה החוצה.

דקה 15: זה היה חייב להיות השוויון. טעות בהגנת אתלטיקו, אלברטו מוליירו חטף ורץ לעומק, אך הבעיטה שלו הלכה החוצה.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, רוג'רי, מרקוס יורנטה, קלמן לנגלה, רובין לה נורמן, קוקה, פבלו בריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

הרכב ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מורינו, חואן פויט, רנאטו וייגה, סרגי קארדונה, אלברטו מוליירו, דני פארחו, תומאס פארטה, טייון בוכנן, ניקולה פפה וג’ורג’ מיקוטאדזה.