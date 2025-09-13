ב-22:00 בערוץ ONE: סולומון על ספסל ויאריאל

פגרת הנבחרות תמה והליגות חוזרות, אבל מבחינתו הכי חשוב שמנור סולומון חוזר לשחק בליגה בצורה סדירה. לה ליגה שבה והערב (שבת, 22:00) משחק אדיר ייערך במטרופוליטנו במסגרת המחזור הרביעי, כאשר אתלטיקו מדריד תארח את ויאריאל ואת הכוכב הישראלי, שפותח על הספסל ויקווה לדקות בכורה בהמשך.

הרכב אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, רוג'רי, מרקוס יורנטה, קלמן לנגלה, רובין לה נורמן, קוקה, פבלו בריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו, אנטואן גריזמן וחוליאן אלברס.

אחרי קיץ לא קל עם טוטנהאם, שכללה פציעות, משחק אחד בסגל ואפס דקות בסך הכל, עם הבאזר של חלון ההעברות הקיצוני הישראלי עבר לצוללת הצהובה, וכעת המשחק הראשון של המועדון מאז שהוא הצטרף, ואחרי שלפני יומיים הוא הוצג באופן רשמי ואחרי שערך מספר אימונים עם חבריו החדשים.

המארחת במצב נורא מאוד, כאשר לא ניצחה בשלושת המחזורים הראשונים בכלל, שזה דבר שטרם קרה מאז שדייגו סימאונה מונה, וכמובן שזה לא שנה ולא שנתיים שהאגרנטינאי על הקווים. כעת, הקולצ’ונרוס ינסו לשכוח מהכל ולרשום 3 נקודות חשובות מאוד מבחינתם.

ויאריאל פתחה באופן אדיר את העונה והיא עם שבע נקודות מתוך תשע אפשריות, אחרי שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. שלוש נקודות במטרופוליטנו, ללא קשר למצב אתלטיקו, הן אף פעם לא קלות להשגה ואם זה יקרה הצהובים ישלחו מסר לשאר היריבות שהם רוצים לסיים בטופ 4 העונה.