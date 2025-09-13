יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מעל 700 אוהדי הפועל ת"א הגיעו לעודד באימון

טירוף במתחם חודורוב לפני המשחק החם מול בית"ר ירושלים: האוהדים האדומים שרו, הדליקו אבוקות, רימוני עשן וחזיזים והקניטו את היריבה. צפו בתמונות

|
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)

טירוף בחודורוב. למעלה מ-700 אוהדי הפועל תל אביב הגיע לאימון הקבוצה במתחם חודורוב לפני המשחק נגד בית"ר ירושלים. האוהדים, שחזרו לליגת העל ואיתם גם התלהבות עצומה כדי לתמוך במועדון בדרך לחזרה לצמרת ליגת העל. 

האוהדים התכנסו כבר משעה 17:30 בחודורוב כשהאימון יצא לדרך רק בשעה 19:00 ובעקבות דוחק הם נכנסו למגרש האימונים הפנימי בסמוך. הקהל האדום דחף נגד הצהובים שחורים: "על הז** בית"ר", "ירושלים לא באירופה, ירושלים בירדן", וקריאות תמיכה לשחקנים ולאליניב ברדה. בנוהל, הודלקו גם אבוקות, רימוני עשן וחזיזים. 

צפו באימון הפועל ת"א

האדומים פתחו את שני המחזורים הראשונים עם ניצחון על הפועל קריית שמונה ותיקו דרמטי ב-10 שחקנים על מכבי בני ריינה, כשהמפגש המסקרן נגד בית"ר ירושלים יהיה המבחן הראשון החשוב של מאמן הקבוצה אליניב ברדה וחניכיו מאז החזרה לליגת העל.

אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)
אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב במתחם חודורוב (שחר גרוס)
