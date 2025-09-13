"הליגה הזו בושה": ריאל מדריד תפנה לפיפ"א

ריאל מדריד צלחה את המבחן הראשון שלה בתקופה הקרובה שמחכה לה, ניצחון 1:2 על ריאל סוסיאדד בחוץ שעזר לבחורים של צ'אבי אלונסו לשמור על מאזן מושלם וכמובן ייתן להם הרבה ביטחון. קיליאן אמבפה כיכב עם שער ובישול ושלוש הנקודות הושגו למרות הרחקתו של דין האוסן בכרטיס אדום שנוי במחלוקת.

בסיום המשחק ערוץ הטלוויזיה של הבלאנקוס הציג מספר קטעים שמבחינתם היו טעויות שיפוט של השופט חיל מנסאנו. המאמן צ'אבי אלונסו ניגש בסיום לשופט בעצבים וביקש הסברים על האדום שנשלף, כשבספרד הביעו חשש שהנושא עלול לגרום להשעיית אלונסו עצמו.

“הסערה בליגה הספרדית התחדשה”, נכתב בספרד, כאשר בריאל מדריד הודיעו בערוץ הרשמי של המועדון כי הם מכינים דו”ח מסודר שיוגש לפיפ"א "על הטעויות השיפוטיות שספגנו בארבעת המחזורים הראשונים של העונה, וגם בעונה שעברה".

האירוע המרכזי הגיע בדקה ה־32, כשחסוס חיל מנסאנו הרחיק את דין האוסן באדום ישיר בעקבות עבירה על אויארסבאל, למרות שמיליטאו היה בסמוך. ב־VAR, פיגוארואה ואסקס לא הזמין את השופט לצפות במסך, והחלטה זו עוררה את זעם אנשי ריאל. בערוץ הרשמי תקפו: "הליגה הזו היא בושה בגלל מה שראינו עכשיו. ריאל מדריד עם שחקן פחות, האוסן מורחק וצ’אבי אלוסו מקבל צהוב כי הוא זועם כמו כל אוהד ריאל. זו חרפה לתחרות".

במהלך ההפסקה הקרינו בערוץ קטעי וידאו מהעבר של מנסאנו ושל פיגוארואה ואסקס במשחקי ריאל מדריד, תוך האשמות חמורות על הטיית המציאות. "זו בושה לתחרות, מן הראוי להרחיק את השניים הללו", נטען. בהמשך נמסר רשמית כי המועדון יפנה לפיפ"א כדי "שיבחנו את מה שמתרחש ויתייחסו לכך בהתאם".

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אלונסו אמר במסיבת העיתונאים בסיום: "הגיע להאוסן צהוב, זה לא כרטיס אדום. משתמשים ב-VAR פחות העונה? כשיש טעויות ברורות כמו זו של היום אני חושב שכן צריכים להשתמש בזה. גם אחרי שצפיתי בהילוך החוזר אני לא משנה את דעתי. השופט נתן לי את ההסבר וזה לא שכנע אותי”.

אלונסו הוסיף: "אנחנו שמחים שיש לנו 4 ניצחונות, אבל זה כלום והליגה עוד ארוכה, אנחנו צריכים להשתפר. אנחנו צריכים את פראן גארסיה, ראול אסנסיו ודויד אלאבה, וכולם היו טובים. האוסן כעס מההרחקה, אבל הרגיש הקלה אחרי הניצחון”.

המהלך שהוביל לאדום של האוסן (צילום מסך)

“המשחק השתנה אחרי הכרטיס האדום, אבל צריך לדעת גם איך לשחק בעשרה שחקנים, זה יכול לקרות במהלך העונה. הפציעה של רודיגר? מסתכל על האקדמיה שלנו, אבל יש לנו גם שחקנים בקבוצה הראשונה שיכולים להחליף אותו. גם אלברו קאררס יכול לשחק כבלם", סיכם המאמן.

דין האוסן עצמו פרסם באינסטגרם שלו: “תודה לחבריי לקבוצה שאתם כל כך טובים, אוהב אתכם”.