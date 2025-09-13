יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
91-94ארסנל1
94-83ליברפול2
95-64בורנמות'3
71-73צ'לסי4
73-54אברטון5
73-54סנדרלנד6
61-53טוטנהאם7
61-44קריסטל פאלאס8
53-34ניוקאסל9
54-34פולהאם10
44-43מנצ'סטר יונייטד11
46-44ברייטון12
48-44נוטינגהאם פורסט13
46-14לידס14
34-53מנצ'סטר סיטי15
36-43ברנלי16
35-33ברנטפורד17
38-43ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

ניצחון בכורה לניוקאסל, אסטון וילה מסתבכת

שער בכורה של וולטמדה העניק שלוש נקודות למגפייז, בעוד החבורה של אמרי סיימה ב-0:0 עם אברטון וטרם כבשה העונה. ניצחונות גם לבורנמות' ופולהאם

|
ניק וולטמדה חוגג את שער הבכורה (IMAGO)
ניק וולטמדה חוגג את שער הבכורה (IMAGO)

כדורגל המועדונים חוזר לשגרה לאחר פגרת הנבחרות, והיום (שבת) יצא לדרכו המחזור הרביעי באנגליה. לאחר שארסנל גברה 0:3 על נוטינגהאם פורסט, המשחק שהיה במוקד הוא של ניוקאסל נגד וולבס, בו המגפייז רשמו את ניצחון הבכורה שלהם העונה כשניצחו 0:1. במשחק נוסף, אסטון וילה לא מצליחה להתרומם וטרם כבשה העונה, כשרשמה תיקו 0:0 עם אברטון.

כמו כן, בורנמות’ גברה 1:2 על ברייטון, בעוד המשחק בין קריסטל פאלאס לסנדרלנד הסתיים בתיקו 0:0 ופולהאם גברה 0:1 על לידס בזכות שער בתוספת הזמן.

ניוקאסל – וולבס 0:1

ניצחון בכורה העונה לחבורה של אדי האו, ולאחר שסאגת אלכסנדר איסאק הסתיימה, נדמה כי המגפייז יכולים לצאת לדרך חדשה עם חלוץ חדש, ושמו ניק וולטמדה.

הגרמני עלה למשחק בכורה במדי קבוצתו החדשה, ובדקה ה-29 כבש בנגיחה על מנת לקבוע את תוצאת המשחק ולהעניק לקבוצתו שלוש נקודות יקרות ששחררו המון לחץ בניוקאסל.

שחקני ניוקאסל חוגגים עם ניק וולטמדה (IMAGO)שחקני ניוקאסל חוגגים עם ניק וולטמדה (IMAGO)

אברטון – אסטון וילה 0:0

החבורה של אונאי אמרי ממשיכה להסתבך, כשהיא ממוקמת במקום הלפני הארחון בטבלה כאשר במאזנה 2 נקודות בלבד. למעשה, וילה טרם כבשה העונה שער זכות, דבר שצריך להדאיג מאוד את הספרדי שעומד בראשה, לאור הכלים הנהדרים שעומדים לרשותו.

במשחק עצמו אברטון ייצרה הרבה יותר מצבים אך לא הייתה תכליתית, מה שהוביל לכך שהתמודדות הסתיימה ב-0:0

לא מצליח להרים את קבוצתו. אונאי אמרי (IMAGO)לא מצליח להרים את קבוצתו. אונאי אמרי (IMAGO)

בורנמות’ – ברייטון 1:2

ניצחון שלישי ברציפות לדובדבנים, כאשר הם רצים חזק מאוד בצמרת. אלכס סקוט העלה את המאחרת ליתרון מבישול של סמניו, אך קאורו מיטומה השווה עם פתיחת המחצית השנייה. בדקה ה-61 סמניו כבש בפנדל את שער הניצחון ששמר את הנקודות בבית.

ברייטון, מצידה, רושמת הפסד שני העונה, דווקא לאחר הניצחון האדיר של מנצ’סטר סיטי לפני פגרת הנבחרות, והיא תרצה לתקן במחזור הבא ולנצח.

שחקני בורנמותשחקני בורנמות' חוגגים (IMAGO)

קריסטל פאלאס – סנדרלנד 0:0

שתי הקבוצות הגיוע לאחר ניצחון במחזור הקודם, אך נכשלו בניסיון להבקיע ולשמור על מומנטום. לפי שעה, שתיהן מדורגות בחלק העליון של הטבלה, כאשר פאלאס טרם הפסידה העונה. מנגד, העולה החדשה מוכיחה שהיא לא באה לשמש תפאורה והיא משיגה תוצאות יפות.

לא השכילו לנצח בביתם. שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)לא השכילו לנצח בביתם. שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)

פולהאם – לידס 0:1

שער עצמי של גבריאל גודמנדסון בתוספת הזמן הכריע את ההתמודדות ושלח את המארחת לחגוג ניצחון בכורה העונה וקפיצה למקום העשירי בטבלה. לידס מצידה רושמת משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון ותשאף לחזור למסלול במשחק הבא שלה.

