דקה 70: סוסיאדד - ריאל מדריד 2:1

אחרי שהליגה הספרדית חזרה לה מפגרת הנבחרות, כעת מגיע המשחק הגדול הראשון במחזור הזה. ריאל מדריד, המושלמת היחידה בלה ליגה יחד עם בילבאו, תנסה לשמור על המאזן הזה במשחק חוץ מהקשים שיש בליגה הספרדית, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ריאל סוסיאדד בסן סבסטיאן.

צ’אבי אלונסו פתח את הקדנציה שלו בזירה המקומית עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, וכרגע הוא יודע שהוא מעל ברצלונה אחרי שזו מעדה עם 1:1 אצל ראיו וייקאנו. בכל מקרה, הבלאנקוס ירצו לשמור על המאזן המושלם רגע לפני שעוד מפעל נכנס לעומס, כשליגת האלופות מתחילה ביום שלישי הקרוב.

סוסיאדד פתחה רע מאוד את העונה והיא עם שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בשלושת המחזורים הראשונים, מה שאומר שהבאסקים ללא ניצחון אחרי 9 נקודות בקופה, דבר אליו לא רגילים במועדון. הבאסקים הפסידו לאוביידו וסיימו בחלוקת נקודות עם אספניול ו-ולנסיה, וכעת מגיע מוקש גדול בהרבה.

בעונה שעברה הצדדים נפגשו ארבע פעמים. בליגה ריאל ניצחה 0:2 בשני המפגשים, בבית מצמד של קיליאן אמבפה, ובחוץ משער של אמבפה ושער של ויניסיוס. בגביע היו שני מפגשים בחצי הגמר, 0:1 לריאל בראשון, ואז 4:4 מטורף שסידר את הכרטיס לגמר גביע המלך לחבורה מבירת ספרד.

מחצית ראשונה:

דקה 2: קיליאן אמבפה נשלח קדימה ואחרי שאלכס רמירו כבר נכנע, ארדה גולר כבש מסף הרחבה מול שער ריק. אך הצרפתי היה בנבדל והגול נפסל.

דקה 5 – כרטיס צהוב לריאל סוסיאדד: איגור סובלדייה נכנס בצורה קשה באדר מיליטאו וקיבל את הצהוב המוקדם.

אלברו קאררס בפעולה (La Liga)

ארדה גולר בנקודת הקרן (La Liga)

דקה 9: דני קרבחאל הכניס מסירת עומק נהדרת לאמבפה, שהגיע רק עם קצות האצבעות לכדור ולא הצליח לדייק מטווח קרוב לשער.

דקה 12, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1: מסירה רעה לחלק האחורי של הבאסקים גררה טעות גדולה, אותה ניצל אמבפה כדי להגיע עד לרחבה של רמירו במהירות שיא ולהבקיע את הראשון עבור הבלאנקוס.

קיליאן אמבפה רץ לחגוג (La Liga)

שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

דקה 26: ריאל מתקרבת לשער השני. תרגיל נהדר בכדור חופשי הסתיים עם נגיחה של מיליטאו, שסחט מרמירו הצלת ענק.

דקה 30: מיליטאו שוב עלה גבוה מעל כולם, הפעם מכדור קרן, ופעם נוספת רמירו היה שם כדי להציל את המארחת.

אלכס רמירו עם הכדור בידיים (La Liga)

איגור סובלדייה (La Liga)

דקה 32, כרטיס אדום לריאל מדריד! רגע דרמטי במשחק. מיקל אווירסבאל שחיכה בהתקפה נשלח קדימה, דין האוסן תפס אותו מאחור ולמרות שמיליטאו היה באזור - השופט החליט שהבלם הספרדי היה האחרון בדרך לשער והרחיק אותו.

דקה 44, שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: חיסרון מספרי? אמבפה שוב נתן את הטון עם פעולה גדולה על הקו ובישול לארדה גולר, שסיים מצוין עם החיצון מול רמירו.

דני סבאיוס קופץ על אמבפה (La Liga)

ארדה גולר מודה לאמבפה (La Liga)

דקה 45+1 – כרטיס צהוב לריאל סוסיאדד: אנדר ברנצ'אה לא אהב את השריקה של השופט, התווכח איתו והוצהב.

מחצית שנייה:

דקה 50: סוסיאדד עלתה בטירוף אחרי ההפסקה. פבלו מרין הגיע למסירת רוחב, בעט טוב – אבל הכדור שלו פגע בדרך באוריליאן טשואמני ואז בשתי הקורות של טיבו קורטואה. מזל גדול לבלאנקוס.

דקה 54, פנדל לריאל סוסיאדד! ברנצ’אה הגיח משמאל ונתן מסירה בחצי גובה לתוך רחבת החמש, קרבחאל שגלש נגע בכדור עם ידו והשופט הצביע על הנקודה הלבנה.

דקה 56, שער! ריאל סוסיאדד צימקה ל-2:1: מיקל אויירסבאל ניגש לכדור העונשין מ-11 המטרים, דייק ימינה כשקורטואה נזרק שמאלה. הבאסקים שוב במשחק.

דקה 65: אויירסבאל כמעט השלים צמד מדהים. ברנצ’אה הכניס את מספר 10 של המארחת פנימה, קורטואה נפרס והציל לקרן.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, איגור סובלדייה, דויה צ’אלטה-צ’אר, אריץ אלוסטונדו, סרחיו גומס, מיקל גוטי, יון גורוצ’אטגי, פבלו מרין (טאקה קובו, 66’), גונסאלו גדש (ארסן זכריאן, 66’), מיקל אויירסבאל ואנדר ברנצ’אה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, דני סבאיוס, ארדה גולר, ברהים דיאס (פדריקו ואלוורדה, 46’), ויניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.