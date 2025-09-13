דקה 75: הפועל פ"ת - מכבי נתניה 0:3

פגרת הנבחרות הסתיימה לה וליגת העל חוזרת בגדול בדיוק מאיפה שעצרה. בשעה זו, המחזור השלישי נפתח עם מפגש מסקרן בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון שלמה ביטוח שבעיר המושבות. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון ראשון לעונה.

בצד של המארחת, החבורה של עומר פרץ מגיעה אחרי שלא שיחקה במחזור הפתיחה נגד מכבי תל אביב בעקבות משחקה של האלופה במוקדמות הליגה האירופית. במחזור השני סיימו המואבסים ב-0:0 מאכזב נגד קריית שמונה, וכעת יחפשו להשיג שלוש נקודות ראשונות העונה ולפתוח בטעם טוב עם ארבע משש.

מן העבר השני, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה לא טוב את העונה עם שני הפסדים ושתי רביעיות. הנחמה של היהלומים היא שהיה מדובר בשני מפגשים קשים נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, וכעת, ינסו הצהובים למנוע את כדור השלג, להרגיע את הרוחות הסוערות במועדון ולהביא שלוש נקודות חשובות.

הסטטיסטיקה בין הקבוצות נוטה עבור מכבי נתניה, כאשר ב-12 המפגשים האחרונים בכל המסגרות, יצאו היהלומים עם ידם על העליונה שמונה פעמים. עוד שלושה מפגשים הסתיימו בתיקו ופעם אחת בלבד ניצחה הפועל פתח תקווה. מי תנצח הערב?

מחצית ראשונה

אלי שרעבי, ששוחרר משבי חמאס אחרי 491 ימים, ביציע הכבוד של הפועל פתח תקווה. רוצים את כולם בבית, עכשיו (חגי מיכאלי)

עומר פרץ (חגי מיכאלי)

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

אוהדי מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

אוהדי הפועל פתח תקווה (חגי מיכאלי)

עזיז אאוטרה מתקל את שביט מזל (חגי מיכאלי)

דקה 22, הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: ככה חוגגים שער ראשון לעונה! המלאבסים מצאו את הרשת בפעם הראשונה אחרי התקפת כדורגל נהדרת עם כדור שעבר מרגל לרגל, עד שהגיע לעידן כהן, שמצא במסירה את שביט מזל, החלוץ השכיב על הדשא שחקן הגנה ובעט ברגל שמאל כדור שטוח לרשת.

שביט מזל כובש (חגי מיכאלי)

שביט מזל חוגג (חגי מיכאלי)

שביט מזל (חגי מיכאלי)

שביט מזל בטירוף (חגי מיכאלי)

שביט מזל חוגג (חגי מיכאלי)

דקה 27, הפועל פ”ת כמעט כבשה שוב: המלאבסים המשיכו להיות יותר מסוכנים ובסיום התקפה נהדרת, נדב נידם מצא בצד שמאל של הרחבה של צ’אפיוקה סונגה, שבעט החוצה.

דקה 28, הפועל פ”ת עלתה ל-0:2: איזו תצוגת כדורגל של המארחת! עוד התקפה קבוצתית נהדרת, הפעם דרך צד ימין, ג’וסלין טאבי מצא במסירה נהדרת את עידן כהן שעקף אותו והוציא כדור רוחב לג’יימס אדניי, שכבש מקרוב את השני. איזה גול.

ג'יימס אדניי חוגג (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל פתח תקווה והקהל בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם ג'יימס אדניי (חגי מיכאלי)

איתי בן שבת מאוכזב (חגי מיכאלי)

מקסים פלקושצ'נקו (חגי מיכאלי)

מחצית שנייה

דקה 51, כמעט השלישי של פ”ת: סונגה חדר מצד שמאל למרכז ובעט כדור שטוח, עומר ניראון קלט.

דקה 56, מכבי נתניה פספסה פנדל: היהלומים קיבלו פנדל אחרי עבירה של אוראל דגני על הריברטו טבארש, פלקושצ’נקו לקח את הבעיטה, אך בעט כדור שטוח רע, כץ זינק נכון והדף.

מקסים פלקושצ'נקו מחמיץ את הפנדל (חגי מיכאלי)

אוראל דגני מברך את עומר כץ (חגי מיכאלי)

שחקני הפועל פתח תקווה בטירוף עם עומר כץ (חגי מיכאלי)

מקסים פלקושצ'נקו מאוכזב (חגי מיכאלי)

דקה 57, פ”ת כמעט עקצה בצד השני: ג’וסלין טאבי סחט הצלה מניראון אחרי בעיטה מזווית קשה.

דקה 65, נתניה ניסתה לחזור: בעיטה של טבארש מחוץ לרחבה נהדפה על ידי כץ.

דקה 67, נתניה שוב איימה: הפעם דאבו בעט בעיטה שטוחה, שוב כץ הדף.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג’יימס אדניי (קליי 71’), ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה (בוני אמיאן 71’) ושביט מזל.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, עמית כהן (הריברטו טבארש 34’), כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודג׳יאני (דניס קוליקוב 34’), רותם קלר, עזיז אואטרה (יובל שדה 60’), מקסים פלקושצ׳נקו (לואי חילף 60’), מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו