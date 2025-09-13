דקה 60: עירוני ק"ש - בני ריינה 1:2

אחרי שפגרת הנבחרות הסתיימה לה, המחזור השלישי של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש מסקרן בין עירוני קריית שמונה לבני ריינה, כששתי הקבוצות הצפוניות מחפשות ניצחון ראשון לעונה. שני החברים הטובים, שי ברדה וסלובודאן דראפיץ’, ראש בראש באצטדיון מרים בנתניה.

בצד של המארחת, החבורה של שי ברדה מגיעה אחרי הפסד כואב במחזור הראשון להפועל תל אביב ותיקו 0:0 מאכזב עם הפועל פתח תקווה במחזור שלאחר מכן. כעת, ינסו בק”ש לרשום שלוש נקודות ראשונות העונה בתקווה לצאת לדרך חדשה.

מן העבר השני, החבורה של דראפיץ’ מגיעה למשחק גם היא עם נקודה משש, כשהובסה במחזור הראשון 4:0 נגד מכבי חיפה ואילו במחזור שלאחר מכן איבדה שתי נקודות חשובות עמוק בתוספת הזמן לאחר 2:2 עם הפועל ת”א. כעת, תנסה האורחת לשנות מומנטום.

בחמשת המפגשים האחרונים בין השתיים בכל המסגרות, הייתה זו בני ריינה שניצחה ארבע פעמים, כשפעם נוספת הסתיימה בתיקו. הניצחון האחרון של קריית שמונה על ריינה היה באפריל 2023. האם ברדה וחניכיו יצליחו לשבור את הרצף?

מחצית ראשונה:

דקה 1: ק”ש “מארחת” את המשחק באצטדיון נתניה, אך אוהדיה עם קריאות "לא רוצים לשחק בנתניה" בתוספת לשלט, הבהירו את דעתם על העניין בפתיחת ההתמודדות.

השלט של אוהדי עירוני קריית שמונה נגד האירוח בנתניה (ראובן שוורץ)

דקה 6, שער! בני ריינה עלתה ל-0:1: מסירה רעה של דניאל טננבאום לא הגיעה לעובדיה דרוויש, החבורה של סלובודאן דראפיץ’ ניצלה זאת כהוגן כשסער פדידה כבש מתוך הרחבה מבישול של נבו שדו.

סער פדידה מכניע את דניאל טננבאום (ראובן שוורץ)

שחקני בני ריינה חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 14: כרטיס צהוב לק”ש – נמניה ליוביסבלייביץ' עצר את נבו שדו עם תפיסה ברורה ונכנס לפנקסו של השופט.

דקה 17: קרן של קריית שמונה עלתה עד לראשו של אדריאן אוגריסה, שנגח טוב וסחט הדיפה מגד עמוס.

עלי מוסא בפעולה (ראובן שוורץ)

שי בן דוד וכריסטיאן מרטינס (ראובן שוורץ)

דקה 28, שער! עירוני ק”ש השוותה ל-1:1: יאיר מרדכי הגביהה כדור מצוין לרחבה, מוחמד אבו רומי עלה מעל כולם ונגח מצוין פנימה כדי לאזן את התוצאה בנתניה.

מוחמד אבו רומי חוגג (ראובן שוורץ)

שמחה אצל עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

דקה 33: בילאל שאהין שלח פנימה נהדר את אבו רומי, שיכול היה להשלים צמד, אך ניסה צ’יפ מול גד עמוס שהפעם היה שם בשביל לעצור. רק קרן לק”ש.

דקה 36: כרטיס צהוב לבני ריינה – פיראס אבו עקל ביצע עבירה כדי לעצור את עלי מוסא מלצאת למתפרצת, והוצהב בעקבות כך.

דקה 37, שער! עירוני ק”ש עלתה ל-1:2: המהפך הושלם. מאותה בלטה פחות או יותר, הפעם שאהין היה אחראי על הרמה מצד שמאל לרחבה של עמוס, ומי אם לא אבו רומי היה שם שוב כדי לנגוח לרשת.

שחקני עירוני קריית שמונה שמחים עם אבו רומי (ראובן שוורץ)

חיוכים בצד של עירוני קריית שמונה (ראובן שוורץ)

דקה 40: כרטיס צהוב לבני ריינה – אנטוניו ספר נכנס בסאקו בנגורה וקיבל גם הוא את הצהוב מהשופט יוני קלז.

מחצית שנייה:

דקה 49: ק”ש המשיכה ביכולת הטובה אחרי המהפך גם עם החזרה מההפסקה. מהלך קבוצתי נפלא נגמר בבעיטה של כריסטיאן מרטינס מקצה הרחבה, אך העוצמה הייתה חלשה והלכה לידיים של גד עמוס.

דקה 53: אוגריסה עם החמצה גדולה. ריינה איבדה כדור במרכז השדה, החלוץ פרץ קדימה והתגבר על השומר שלו, אך בפעולה האחרונה פספס את המסגרת.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, עלי מוסא, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עבדאללה ג’אבר, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, פיראס אבו עקל (עמנואל בנדה, 57’), אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ונבו שדו (רועי שוקרני, 57’).