יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:17
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דקה 73: בני סכנין - הפועל חיפה 1:0

ליגת העל, מחזור 3: קצב טוב בדוחא. האורחת השתלטה על כר הדשא, והרכש החדש אופק ביטון העלה אותה ליתרון עם שער נהדר לחיבור. אוטנגה הורחק מנגד

|
קרלו ברוצ'יץ' (עמרי שטיין)
קרלו ברוצ'יץ' (עמרי שטיין)

אחרי שפגרת הנבחרות הסתיימה לה, ליגת העל חוזרת ובגדול, כשבשעה זו נפתח המחזור השלישי, כאשר בני סכנין מארחת את הפועל חיפה באצטדיון דוחא. שתי הקבוצות רוצות לחזור מהפגרה עם ניצחון ולהמשיך מאיפה שעצרו לפני שבועיים.

בצד של המארחת, החבורה של שרון מימר הגיעה אחרי הפסד במחזור הראשון לבית״ר ירושלים, בצל סאגת רישום שחקני הרכש. לאחר שהבעיה נפתרה, האדומים הצליחו לנצח בהרכב הבכיר שלהם את מ.ס אשדוד עם 1:2, וכעת מקווים להמשיך במומנטום עם ניצחון שני רצוף.

מן העבר השני, אי השקט אצל האדומים מהכרמל ממשיך כהרגלו. החבורה של גל אראל הפסידה במחזור הפתיחה לעירוני טבריה, אך הצליחה להצח עשרה שחקנים של הפועל ירושלים לאחר 1:2, וכעת מקווה לרשום ניצחון שני שירגיע את הרוחות בקרב הקהל.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון ניצחה הפועל חיפה 0:2, ואילו בסיבוב השני השיגה גם שלוש נקודות לאחר 1:2. הקבוצות נפגשו העונה כבר גם בגביע הטוטו, שם ניצחו האדומים מהכרמל 0:1 משער של רועי זיקרי.

הרכב בני סכנין: אבו ניל,אזוגי, גנטוס, אבו עביד, ברו'צ'יץ, עדן שמיר, אוטנגה, בושנק (אחמד טאהא, 46’), קדג'ו (בסיל חורי, 55’, מוחמד בדראנה 70’), מריאניאן ואיברהים.

הרכב הפועל חיפה: אנטמן, נאבי, לארי (אופק ביטון, 56’), איסט, דיבה, מלול, פרבר, סבג, גומס, ברונו רדגר, זיקרי (רותם חטואל, 56’).

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

דקה 15, מצב להפועל חיפה: רועי זיקרי נשאר לבד מול אבו ניל, אך האחרון סיפק הצלה טובה ומנע מהחלוץ לכבוש. גם את הריבאונד החמיץ זיקרי כשבעט החוצה.

דקה 17, שער שנפסל להפועל חיפה: רועי זיקרי קיבל את הכדור וכבש מתוך הרחבה, אך הקוון הרים את הדגל לנבדל ופסל את השער.

דקה 40, מצב לבני סכנין: ג’בייר בושנאק קיבל את הכדור באגף שמאל, ובעזרת רגל ימין בעט כדור טוב שנהדף על ידי ניב אנטמן.

נאור סבג מול עדן שמיר (עמרי שטיין)נאור סבג מול עדן שמיר (עמרי שטיין)

דקה 44, כרטיס אדום לגליד אוטנגה: לאחר שקיבל צהוב ראשון, אוטנגה ביצע עבירה שהובילה לכך שיגאל פריד שלף לו את הכרטיס הצהוב השני ואחריו את הכרטיס האדום, במה שהשאיר את בני סכנין בעשרה שחקנים.

דקה 59, מצב להפועל חיפה: בליץ’ על השער של אבו ניל, כאשר שחקני הפועל חיפה עם מספר מצבים מסוכנים, אך הם לא הצליחו להכניס את הכדור לשער.

דקה 63, שער! הפועל חיפה עלתה ליתרון 0:1: אופק ביטון המחליף קיבל את הכדור על סף הרחבה, ובעזרת רגל ימין הלביש את הכדור לחיבור השער של אבו ניל וקבע יתרון לקבוצתו.

