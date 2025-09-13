דקה 48: טבריה - מכבי ת"א 3:1

פגרת הנבחרת מאחורינו, והמחזור השלישי של ליגת העל כבר כאן. בשעה זו, האלופה, מכבי תל אביב, רוצה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף כשהיא מתארחת אצל עירוני טבריה באצטדיון גרין.

בצד של הצהובים-כחולים, החבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ מגיעה אחרי ה-0:4 הגדול על מכבי נתניה. כזכור, האלופה לא שיחקה את מחזור הפתיחה בשל משחקי מוקדמות הליגה האירופית, וכעת היא רוצה להשלים ניצחון שני רצוף ולחבר שש נקודות משש אפשריות.

מן העבר השני, החבורה של אלירן חודדה יצאה לפגרה בזמן טוב מבחינתה, אחרי שספגה 7:0 כואב נגד הפועל באר שבע. הטבריינים ניצחו את מחזור הפתיחה נגד הפועל חיפה, ומקווים כעת לא לתת להשפלה להדהד ולחפש הפתעה נגד הצהובים.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעמיים לאורך כל ההיסטוריה, כששני המפגשים אירעו בעונה החולפת, עונת הבכורה של טבריה בליגת העל. שני המשחקים הסתיימו בחלוקת נקודות עם 1:1 בסיבוב הראשון ו-2:2 דרמטי במיוחד בסיבוב השני. טבריה תצליח להפתיע גם הפעם?

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך ונאלץ לעצור מיד, זאת לאחר שקהל מכבי תל אביב זרק סרטי עידוד למגרש.

התפאורה של קהל אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

דקה 7: המשחק חודש אחרי שש דקות בהן טיפלו בהוצאת כל הסרטים משערו של רועי משפתי.

דקה 10, שער! עירוני טבריה הדהימה את מכבי תל אביב ועלתה ליתרון: בהתקפה הראשונה של המארחת במשחק, סטניסלב בילנקי ניצל הירדמות בהגנה הצהובה, קיבל כדור ארוך מגיא חדידה והכניע את רועי משפתי בזכות הסטה של רוי רביבו. 0:1 מפתיע לטבריה.

שחקני עירוני טבריה חוגגים יתרון מפתיע (חג'אג' רחאל)

סטניסלב בילנקי מביע אהבה לקהל אחרי השער שכבש (חג'אג' רחאל)

גיא חדידה מקבל את המחמאות לאחר הבישול (חג'אג' רחאל)

דקה 14: מסירה קצרה של שגיב יחזקאל הגיעה אל טייריס אסאנטה, שבנגיעה הכניס לרחבה ופגש את ראשו של יון ניקולאסקו. החלוץ הצליח לנגוח אבל הכדור עבר מעל המסגרת.

דקה 16: עידו שחר ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב.

דקה 18: אלי בלילתי הצליח להשתלט על כדור על סף הרחבה של מכבי תל אביב, וכמעט הצליח לנצל שמירה לקויה של אסאנטה כדי להכפיל, אלא שהכדור הלך אל עבר הרשת החיצונית.

קרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

דקה 22: קרווין אנדרדה סיפק ניצוץ ראשון כשלקח בעיטה חופשית מכ-25 מטרים. הכדור היה מסוכן, אך הלך מעל המסגרת.

דקה 26: שגיב יחזקאל לא הצליח לפרוץ את ההגנה של עירוני טבריה, אז הוא ניסה לבעוט מרחוק, אלא שרוג’ריו סנטוס היה ערני בשער וקלט את הכדור.

דקה 28, שער! מכבי תל אביב חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: ההנעה הסבלנית של מכבי תל אביב השתלמה, כשהצליחה לפרוץ לבסוף את הגנת המארחת. שגיב יחזקאל הכניס כדור למרכז, שם עידו שחר הצטרף מקו שני ונגח לפינה הרחוקה כדי לאזן את התוצאה.

עידו שחר נוגח לרשת (חג'אג' רחאל)

ורץ לחגוג בטירוף את השוויון (חג'אג' רחאל)

שגיב יחזקאל מברך את עידו שחר. המבשל והכובש (חג'אג' רחאל)

דקה 30: מוחמד אוסמן ביצע עבירה על כריסטיאן בליץ’ וספג כרטיס צהוב.

דקה 34, פנדל למכבי תל אביב: פריצה של קרווין אנדרדה הסתיימה בהגעה לצד הימני של רחבת טבריה. הרכש החדש של הצהובים הגביה למרכז, אבל הכדור פגע באוסמן ויצא לקרן. אחרי בדיקת VAR, גרינפלד שינה את ההחלטה והצביע על הנקודה הלבנה.

דקה 35, שער! מכבי תל אביב הפכה את התוצאה: שגיב יחזקאל ניגש אל הנקודה הלבנה ומשם הכניע את רוג’ריו סנטוס על מנת לתת לקבוצתו יתרון ראשון במשחק, 1:2.

שגיב יחזקאל בועט את הפנדל (חג'אג' רחאל)

שגיב יחזקאל בעננים אחרי המהפך (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי תל אביב חוגגים את המהפך (חג'אג' רחאל)

דקה 38: גיא חדידה ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל הכדור היה חלש והלך לגופו של משפתי.

דקה 43, פנדל נוסף למכבי תל אביב: יון ניקולאסקו הצליח לברוח מהנבדל, והגיע לרחבה. רוג’ריו יצא מהשער וניסה לעצור אותו אלא שהפיל את החלוץ ולאחר בדיקת VAR נוספת, הוחלט על עוד בעיטה מהנקודה הלבנה.

אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

דקה 45, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: יון ניקולאסקו החמיץ את הפנדל, אבל השתלט על הריבאונד שנהדף מידי רוג’ריו והוסיף את השלישי לזכות קבוצתו.

יון ניקולאסקו בועט מהנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

יון ניקולאסקו מקבל מחמאות מחבריו לקבוצה (חג'אג' רחאל)

שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חג'אג' רחאל)

מחצית שנייה:

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו דוס סנטוס, רון אונגר, נהוראי חן, הארון שפסו, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ', קרווין אנדרדה, דור פרץ, עידו שחר, שגיב יחזקאל ויון ניקולאסקו.