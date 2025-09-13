יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דקה 48: טבריה - מכבי ת"א 3:1

ליגת העל, מחזור 3: אחרי שהמשחק נעצר וחודש, בילנקי מצא את הרשת, אבל שחר הגיב, השווה בנגיחה ויחזקאל דאג להפוך בפנדל, כשניקולאסקו הצטרף לחגיגה

|
כריסטיאן בליץ' מנסה לעצור את ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)
כריסטיאן בליץ' מנסה לעצור את ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)

פגרת הנבחרת מאחורינו, והמחזור השלישי של ליגת העל כבר כאן. בשעה זו, האלופה, מכבי תל אביב, רוצה להמשיך במומנטום ולחבר ניצחון שני רצוף כשהיא מתארחת אצל עירוני טבריה באצטדיון גרין.

בצד של הצהובים-כחולים, החבורה של ז׳רקו לאזטיץ׳ מגיעה אחרי ה-0:4 הגדול על מכבי נתניה. כזכור, האלופה לא שיחקה את מחזור הפתיחה בשל משחקי מוקדמות הליגה האירופית, וכעת היא רוצה להשלים ניצחון שני רצוף ולחבר שש נקודות משש אפשריות.

מן העבר השני, החבורה של אלירן חודדה יצאה לפגרה בזמן טוב מבחינתה, אחרי שספגה 7:0 כואב נגד הפועל באר שבע. הטבריינים ניצחו את מחזור הפתיחה נגד הפועל חיפה, ומקווים כעת לא לתת להשפלה להדהד ולחפש הפתעה נגד הצהובים.

שתי הקבוצות נפגשו רק פעמיים לאורך כל ההיסטוריה, כששני המפגשים אירעו בעונה החולפת, עונת הבכורה של טבריה בליגת העל. שני המשחקים הסתיימו בחלוקת נקודות עם 1:1 בסיבוב הראשון ו-2:2 דרמטי במיוחד בסיבוב השני. טבריה תצליח להפתיע גם הפעם?

מחצית ראשונה:

דקה 1: השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך ונאלץ לעצור מיד, זאת לאחר שקהל מכבי תל אביב זרק סרטי עידוד למגרש.

התפאורה של קהל אוהדי מכבי תל אביב (חגהתפאורה של קהל אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

דקה 7: המשחק חודש אחרי שש דקות בהן טיפלו בהוצאת כל הסרטים משערו של רועי משפתי.

דקה 10, שער! עירוני טבריה הדהימה את מכבי תל אביב ועלתה ליתרון: בהתקפה הראשונה של המארחת במשחק, סטניסלב בילנקי ניצל הירדמות בהגנה הצהובה, קיבל כדור ארוך מגיא חדידה והכניע את רועי משפתי בזכות הסטה של רוי רביבו. 0:1 מפתיע לטבריה.

שחקני עירוני טבריה חוגגים יתרון מפתיע (חגשחקני עירוני טבריה חוגגים יתרון מפתיע (חג'אג' רחאל)
סטניסלב בילנקי מביע אהבה לקהל אחרי השער שכבש (חגסטניסלב בילנקי מביע אהבה לקהל אחרי השער שכבש (חג'אג' רחאל)
גיא חדידה מקבל את המחמאות לאחר הבישול (חגגיא חדידה מקבל את המחמאות לאחר הבישול (חג'אג' רחאל)

דקה 14: מסירה קצרה של שגיב יחזקאל הגיעה אל טייריס אסאנטה, שבנגיעה הכניס לרחבה ופגש את ראשו של יון ניקולאסקו. החלוץ הצליח לנגוח אבל הכדור עבר מעל המסגרת.

דקה 16: עידו שחר ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב.

דקה 18: אלי בלילתי הצליח להשתלט על כדור על סף הרחבה של מכבי תל אביב, וכמעט הצליח לנצל שמירה לקויה של אסאנטה כדי להכפיל, אלא שהכדור הלך אל עבר הרשת החיצונית.

קרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חגקרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

דקה 22: קרווין אנדרדה סיפק ניצוץ ראשון כשלקח בעיטה חופשית מכ-25 מטרים. הכדור היה מסוכן, אך הלך מעל המסגרת.

דקה 26: שגיב יחזקאל לא הצליח לפרוץ את ההגנה של עירוני טבריה, אז הוא ניסה לבעוט מרחוק, אלא שרוג’ריו סנטוס היה ערני בשער וקלט את הכדור.

דקה 28, שער! מכבי תל אביב חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: ההנעה הסבלנית של מכבי תל אביב השתלמה, כשהצליחה לפרוץ לבסוף את הגנת המארחת. שגיב יחזקאל הכניס כדור למרכז, שם עידו שחר הצטרף מקו שני ונגח לפינה הרחוקה כדי לאזן את התוצאה.

עידו שחר נוגח לרשת (חגעידו שחר נוגח לרשת (חג'אג' רחאל)
ורץ לחגוג בטירוף את השוויון (חגורץ לחגוג בטירוף את השוויון (חג'אג' רחאל)
שגיב יחזקאל מברך את עידו שחר. המבשל והכובש (חגשגיב יחזקאל מברך את עידו שחר. המבשל והכובש (חג'אג' רחאל)

דקה 30: מוחמד אוסמן ביצע עבירה על כריסטיאן בליץ’ וספג כרטיס צהוב.

דקה 34, פנדל למכבי תל אביב: פריצה של קרווין אנדרדה הסתיימה בהגעה לצד הימני של רחבת טבריה. הרכש החדש של הצהובים הגביה למרכז, אבל הכדור פגע באוסמן ויצא לקרן. אחרי בדיקת VAR, גרינפלד שינה את ההחלטה והצביע על הנקודה הלבנה.

דקה 35, שער! מכבי תל אביב הפכה את התוצאה: שגיב יחזקאל ניגש אל הנקודה הלבנה ומשם הכניע את רוג’ריו סנטוס על מנת לתת לקבוצתו יתרון ראשון במשחק, 1:2.

שגיב יחזקאל בועט את הפנדל (חגשגיב יחזקאל בועט את הפנדל (חג'אג' רחאל)
שגיב יחזקאל בעננים אחרי המהפך (חגשגיב יחזקאל בעננים אחרי המהפך (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים את המהפך (חגשחקני מכבי תל אביב חוגגים את המהפך (חג'אג' רחאל)

דקה 38: גיא חדידה ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אבל הכדור היה חלש והלך לגופו של משפתי.

דקה 43, פנדל נוסף למכבי תל אביב: יון ניקולאסקו הצליח לברוח מהנבדל, והגיע לרחבה. רוג’ריו יצא מהשער וניסה לעצור אותו אלא שהפיל את החלוץ ולאחר בדיקת VAR נוספת, הוחלט על עוד בעיטה מהנקודה הלבנה.

אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חגאוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

דקה 45, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: יון ניקולאסקו החמיץ את הפנדל, אבל השתלט על הריבאונד שנהדף מידי רוג’ריו והוסיף את השלישי לזכות קבוצתו.

יון ניקולאסקו בועט מהנקודה הלבנה (חגיון ניקולאסקו בועט מהנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
יון ניקולאסקו מקבל מחמאות מחבריו לקבוצה (חגיון ניקולאסקו מקבל מחמאות מחבריו לקבוצה (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב בטירוף (חגשחקני מכבי תל אביב בטירוף (חג'אג' רחאל)

מחצית שנייה:

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו דוס סנטוס, רון אונגר, נהוראי חן, הארון שפסו, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ', קרווין אנדרדה, דור פרץ, עידו שחר, שגיב יחזקאל ויון ניקולאסקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */