בקלות: דורטמונד גברה 0:2 על 10 שחקני היידנהיים

דורטמונד המשיכה היום (שבת) את פתיחת העונה החיובית שלה עם ניצחון 0:2 על היידנהיים במסגרת המחזור השלישי של הבונדסליגה. עבור הצהובים־שחורים מדובר בניצחון שני ברציפות, שהעלה את מאזנם לשבע נקודות מתוך תשע אפשריות.

היידנהיים – דורטמונד 2:0

המשחק קיבל תפנית מוקדמת כאשר בודו זביזבידאזה מהיידנהיים הורחק בכרטיס אדום כבר בדקה ה־22, והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. היתרון המספרי אפשר לדורטמונד לשלוט במשחק ולחפש את השערים.

בדקה ה־34 היה זה סרהו גיראסי שפרץ את הסכר והעלה את דורטמונד ליתרון. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, בדקה ה־45+6, מקסימיליאן בייר הכפיל וקבע 0:2 שנשמר עד לסיום.

עבור היידנהיים מדובר בהמשך פתיחת עונה קשה מאוד, כשהיא נותרת ללא נקודות אחרי שלושה מחזורים ורושמת הפסד שלישי ברציפות. דורטמונד לעומת זאת תצא מהמשחק הזה עם הרבה ביטחון ותמשיך את המאבק בצמרת הליגה הגרמנית.

שחקני דורטמונד חוגגים (IMAGO)

מיינץ – לייפציג 1:0

לייפציג רשמה ניצחון שני ברציפות בליגה הגרמנית, לאחר שגברה על מיינץ בחוץ. יוהאן בקאיוקו כבש את שער הניצחון בדקה ה־40 במשחק שהתנהל על מי מנוחות, בו לייפציג הייתה עדיפה ומסוכנת יותר לאורך רוב הדקות. מנגד, מיינץ נותרה ללא ניצחון מתחילת העונה וממשיכה לדשדש בתחתית.

תוצאות נוספות:

פרייבורג - שטוטגרט 1:3

אוניון ברלין - הופנהיים 4:2

וולפסבורג - קלן 3:3