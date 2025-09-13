אואטרה ודאבו בהרכב נתניה מול הפועל פ"ת

פגרת הנבחרות הסתיימה לה וליגת העל חוזרת בגדול בדיוק מאיפה שעצרה. הערב (שבת, 19:45) המחזור השלישי ייפתח עם מפגש מסקרן בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה באצטדיון המושבה. שתי הקבוצות מחפשות ניצחון ראשון לעונה.

הרכב נתניה: עומר ניראון, עמית כהן, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודג׳יאני, רותם קלר, עזיז אואטרה, מקסים פלקושצ׳נקו, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג’יימס אדניי, ג׳וסלין טאבי, צ׳אפיוקה סונגה ושביט מזל.

בצד של המארחת, החבורה של עומר פרץ מגיעה אחרי שלא שיחקה במחזור הפתיחה נגד מכבי תל אביב בעקבות משחקה של האלופה במוקדמות הליגה האירופית. במחזור השני סיימו המואבסים ב-0:0 מאכזב נגד קריית שמונה, וכעת יחפשו להשיג שלוש נקודות ראשונות העונה ולפתוח בטעם טוב עם ארבע משש.

מן העבר השני, החבורה של יוסי אבוקסיס פתחה לא טוב את העונה עם שני הפסדים ושתי רביעיות. הנחמה של היהלומים היא שהיה מדובר בשני מפגשים קשים נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, וכעת, ינסו הצהובים למנוע את כדור השלג, להרגיע את הרוחות הסוערות במועדון ולהביא שלוש נקודות חשובות.

הסטטיסטיקה בין הקבוצות נוטה עבור מכבי נתניה, כאשר ב-12 המפגשים האחרונים בכל המסגרות, יצאו היהלומים עם ידם על העליונה שמונה פעמים. עוד שלושה מפגשים הסתיימו בתיקו ופעם אחת בלבד ניצחה הפועל פתח תקווה. מי תנצח הערב?