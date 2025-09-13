ההפגנות נגד ישראל בוואלטה אספניה ממשיכות

ההפגנות נגד ישראל בוואלטה אספניה נמשכות, כאשר היום (שבת) בקילומטר ה- 127 של השלב הלפני האחרון במירוץ, התארגנה הפגנה בממדים גדולים על ידי מפגינים פרו פלסטיניים.

ההפגנה כה גדולה, עד אשר היא הביאה את המארגנים והמשטרה להורות לקבוצות לבצע מעקף כדי ״לדלג״ על המקום בו התקיימה המחאה, והמירוץ יחזור למסלולו המקורי בק״מ 134.

נכון לעכשיו, העליה האחרונה שבה אמור להגיע המירוץ לשיאו ולשלב ההכרעה שלו - עדיין בתכנית. התקבלו דיווחים על בעיות קשות של המשטרה להשתלט על המפגינים בקדמת המירוץ, ויש פריצות למסלול.