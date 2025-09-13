יום שבת, 13.09.2025 שעה 18:13
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
71-83ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
64-64אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
37-14אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

שני בישולים למייה, חטאפה ניצחה 0:2 את אוביידו

הקבוצה הצנועה ממדריד כבר עם שלושה ניצחונות מארבעה מחזורים העונה, כאשר מרטין ומיוראל הבקיעו את שני השערים עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה

שחקני חטאפה חוגגים (IMAGO)
שחקני חטאפה חוגגים (IMAGO)

חטאפה רשמה היום (שבת) ניצחון חשוב 0:2 על אוביידו במסגרת המחזור הרביעי בליגה הספרדית. שתי הקבוצות הגיעו לאחר מחזור קודם עם תוצאות שונות, ובסיום היום הייתה זו הקבוצה מהמדריד שתפסה את כל הקופה.

השערים הגיעו בעיתוי דרמטי ממש לפני הירידה להפסקה. מריו מרטין היה הראשון להבקיע בדקה ה־45+4, ובתוספת הזמן העמוקה של המחצית הראשונה, בדקה ה־45+9, היה זה בורחה מיוראל שהכפיל וקבע 0:2 לחטאפה. היתרון הכפול אפשר לקבוצה לנהל את המחצית השנייה בביטחון יחסי. לואיס מייה בישל את שני השערים.

מצבה של אוביידו הסתבך עוד יותר כשפדריקו וינאס ספג כרטיס אדום ישיר בדקה ה־80, מה שחיסל למעשה את סיכויי קבוצתו לחזור למשחק.

עבור חטאפה זהו ניצחון שלישי בארבעה משחקים מתחילת העונה, מה שממקם אותה בחלק העליון של הטבלה למרות ההפסד שרשמה במחזור הקודם. מנגד, אוביידו שהשיגה את ניצחונה הראשון רק במחזור הקודם, רשמה הפסד שלישי בארבעת משחקי הפתיחה ותצטרך לעבוד קשה כדי להתרחק מהתחתית.

