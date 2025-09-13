אבו עביד בהרכב סכנין, איסט מנגד אצל אראל

פגרת הנבחרות הסתיימה ובני סכנין תארח היום (שבת) את הפועל חיפה ב-19:45. שתי הקבוצות שואפות להמשיך את המומנטום מניצחונן במחזור הקודם, אז המאחרת גברה 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף חודש אוגוסט, בעוד יריבתה ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, ג’בייר בושנאק, קרלו ברוצ'יץ’, עדן שמיר, גילד אוטנגה, מתיו קודג'ו, ארתור מיראניאן ואחמד סלמן.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורועי זיקרי.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון ניצחה הפועל חיפה 0:2, ואילו בסיבוב השני השיגה גם שלוש נקודות לאחר 1:2. הקבוצות נפגשו העונה כבר גם בגביע הטוטו, שם ניצחו האדומים מהכרמל 0:1 משער של רועי זיקרי