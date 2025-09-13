יום שבת, 13.09.2025 שעה 19:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אבו עביד בהרכב סכנין, איסט מנגד אצל אראל

הבלם יפתח בהגנה של מימר מול הפועל חיפה, גנטוס לצידו. בכורה לאוטנגה אצל האורחת, בעוד אצל היריבה סבג ונאווי יחזיקו את הקישור, זיקרי בהתקפה

|
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

פגרת הנבחרות הסתיימה ובני סכנין תארח היום (שבת) את הפועל חיפה ב-19:45. שתי הקבוצות שואפות להמשיך את המומנטום מניצחונן במחזור הקודם, אז המאחרת גברה 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף חודש אוגוסט, בעוד יריבתה  ניצחה 1:2 את הפועל ירושלים.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, ג’בייר בושנאק, קרלו ברוצ'יץ’, עדן שמיר, גילד אוטנגה, מתיו קודג'ו, ארתור מיראניאן ואחמד סלמן.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג’ורג’ דיבה, ברונו רמירז, סאנה גומז, רוי נאווי, לארי אנגולו, נאור סבג, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורועי זיקרי.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה החולפת, כשבסיבוב הראשון ניצחה הפועל חיפה 0:2, ואילו בסיבוב השני השיגה גם שלוש נקודות לאחר 1:2. הקבוצות נפגשו העונה כבר גם בגביע הטוטו, שם ניצחו האדומים מהכרמל 0:1 משער של רועי זיקרי

