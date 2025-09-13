בנגורה ואבו רומי בהרכב ק"ש, שכר וספר בריינה

שתי קבוצות מהצפון שעדיין לא ניצחו העונה, ייפגשו הערב (שבת) ב-20:00 למפגש חשוב עבורן במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל – כאשר מדובר בעירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה. החבורה של שי ברדה מארחת בנתניה את זו של סלובודאן דראפיץ’, כשכל צד יודע כי שלוש נקודות יכולות להוציא אותו לדרך חדשה.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, עלי מוסה, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עבדאללה ג’אבר, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, פיראס אבו עקל, אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ונבו שדו.

שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, הייתה זו בני ריינה שניצחה ארבע פעמים, כשפעם נוספת הסתיימה בתיקו. הניצחון האחרון של קריית שמונה על ריינה היה באפריל 2023.