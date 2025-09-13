יום שבת, 13.09.2025 שעה 19:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בנגורה ואבו רומי בהרכב ק"ש, שכר וספר בריינה

שתי הקבוצות מהצפון שמחפשות ניצחון ראשון העונה, ייפגשו בנתניה ב-20:00. גם מרטינס ואוגריסה יפתחו אצל ברדה, פייץ' ופדידה יתחילו אצל דראפיץ'

|
שחקני עירוני קריית שמונה (עמרי שטיין)
שחקני עירוני קריית שמונה (עמרי שטיין)

שתי קבוצות מהצפון שעדיין לא ניצחו העונה, ייפגשו הערב (שבת) ב-20:00 למפגש חשוב עבורן במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל – כאשר מדובר בעירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה. החבורה של שי ברדה מארחת בנתניה את זו של סלובודאן דראפיץ’, כשכל צד יודע כי שלוש נקודות יכולות להוציא אותו לדרך חדשה.

הרכב קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, עלי מוסה, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב בני ריינה: גד עמוס, עבדאללה ג’אבר, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ’, עאיד חבשי, פיראס אבו עקל, אלקסה פייץ’, סער פדידה, מוחמד שכר, אנטוניו ספר ונבו שדו.

שחקני בני ריינה (חגשחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בכל המסגרות, הייתה זו בני ריינה שניצחה ארבע פעמים, כשפעם נוספת הסתיימה בתיקו. הניצחון האחרון של קריית שמונה על ריינה היה באפריל 2023.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */