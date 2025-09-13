בראש הטבלה: מכבי והפועל ת"א לצד מכבי חיפה

שחקני שנתון 2009 חזרו מפגרת הנבחרת הצעירה היישר למחזור השלישי בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה בשנתון הנוכחי. בחמישי ובשישי התקיימו להם שלושה משחקים שפתחו את המחזור, כאשר נהלל יזרעאל השיגה נקודות ראשונות באשדוד, הפועל תל אביב ניצחה את קריית שמונה ובית"ר ירושלים נפרדה ב-2:2 מול מכבי נתניה.

היום (שבת) התקיימו להם יתר משחקי המחזור (שש במספר), כשבמוקד, ניצחונה של מכבי תל אביב על הפועל חדרה בתוצאה 0:8, עם שלושער לנועם עזרן. מעבר לכך, גם הפועל תל אביב ומכבי חיפה, להן תשע נקודות עכשיו, השיגו ניצחונות ושומרות על מאזן חיובי. הפועל באר שבע גברה 2:4 על בית"ר טוברוק. הפועל כפר סבא ניצחה 1:2 באבו גוש את הפועל ירושלים.

מ.ס. אשדוד – מ.כ. נהלל יזרעאל 5:4

שתי הקבוצות הללו הגיעו להתמודדות בלא נקודות ביד, אלא שנהלל יזרעאל רצתה יותר והשיגה ניצחונה הראשון אי-פעם בליגת העל. מ.ס אשדוד, יחד עם קריית שמונה, שתי הקבוצות היחידות בליגה שטרם השיגו נקודות בתום שלושה מחזורים. עודד שבח (צמד), עומר פרץ (צמד) ואליאב פדידה קבעו הניצחון לנהלל יזרעאל. לאשדודים הבקיעו ליאם מלכה (צמד), יהונתן מלכא ושוקני הילאי.

מ.כ נהלל יזרעאל נערים א (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב – הפועל קריית שמונה 0:2

שחקניו של אוהד אשכנזי מושלמים. השיגו תשע נקודות בשלושה משחקים וטרם ספגו ולו שער חובה אחד. זה לקח להפועל תל אביב 66 דקות משחק בכדי לפרוץ את הסכר של קריית שמונה, שטרם השיגה העונה נקודות, בדומה למ.ס אשדוד. אורי טשומה הבקיע הראשון, יותם כלפה, המחליף, השלים השני והביא ניצחון. הפועל תל אביב היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם ספגה שערים.

מכבי נתניה – בית"ר ירושלים 2:2

לאחר תוצאת התיקו הדרמטית, לנוכח שער מהנקודה הלבנה בדקה ה-89 להתמודדות, לזכותה של בית"ר ירושלים, שתי הקבוצות סוגרות שלושה מחזורים עם ארבע נקודות כ"א (ניצחון, תיקו והפסד). אורן נחמיאס הבקיע ראשון, לזכותה של נתניה, יהלי סמולינסקי השווה התוצאה וקבע 1:1. במחצית השנייה, שלו ג'נח החזיר היתרון לנתניה ובדקה ה-89, כאמור, יהונתן צבי השווה מהנקודה הלבנה כשהוא מכניע את יהלי שטרית.

מכבי תל אביב – הפועל חדרה 0:8

ללא תחרות בכלל. שחקניו של ארז בלפר היו עדיפים פי כמה מהחבר'ה של רן בר. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:5, בחצי השני בלפר הורה לשחקניו להוריד רגל מהגז בכדי לא לבזות הקבוצה ממול במעל 10 שערים. נועם עזרן "הסתפק" בשלושער, דניאל בן שושן נהנה מצמד, איתמר עמית, עידו יוסף ואון יונה סגרו עניין. חדרה ספגה כבר 14 שערים בשלושה מחזורי ליגה. התל אביבים עם 16 שערי זכות.

בית"ר טוברוק – הפועל באר שבע 4:2

הקבוצה מדרום הארץ חיברה ניצחון שני. טוברוק עם ניצחון, תוצאת תיקו והפסד עד כה העונה. במחצית הראשונה באר שבע הוליכה כבר 0:3 משערים של איתי ברודסקי, ינון גואטה ונועם ספדיה, אלא שבמחצית השנייה טוברוק התעוררה וצימקה ל-3:2 בזכות שערים של מעיין בן ימין (שער עצמי) ומאור פוירשטיין. שתי דקות אחרי שטוברוק צימקה, נועם ספדיה התכבד בשערו השני בהתמודדות וסגר עניין. איתמר גואנון, שחקן באר שבע, ראה אדום בדקה ה-81.

נועם ספדיה (יונתן גינזבורג)

בני סכנין – מכבי חיפה 2:1

שער זכות ראשון העונה לקבוצה המקומית. לירוקים מהכרמל לא היה פשוט במגרש האימונים של סכנין ובכל זאת חזרו הביתה עם מלוא הנקודות, בזכות צמד שערים של הקפטן, יגל תרשיש, שמאזנו עולה לארבעה שערים בשלושה משחקים. יזן ח'אלד צימק התוצאה בדקה ה-78 להתמודדות, אבל החבר'ה של סאמר מיעארי לא הצליחו להשוות בשורה התחתונה ונשארים הם בתחתית עם נקודה אחת בלבד.

עמית ארצי (יונתן גינזבורג)

הפועל ירושלים – הפועל כפר סבא 2:1

הירוקים של עמית ארצי חזרו מאבו גוש עם שלוש נקודות יקרות להמשך הדרך. הירושלמים, של עודד ברנע, לעומת זאת, לאחר שפתחו בסערה במסגרת המחזור הראשון וניצחו, רושמים כבר הפסד שני ברציפות, כשגם הפעם מול קבוצה מהשרון (בפעם הקודמת מול רעננה). כפר סבא, לעומת זאת עם ארבע נקודות מבחינתה, בזכות שערים היום של איתי רוזנבליט ואורי תבואה, רכש ממכבי פתח תקווה. לירושלמים הבקיע איתי זליקוביץ'.

הפועל כפר סבא נערים א (באדיבות המועדון)

משחקים נוספים:

הפועל פתח תקווה – הפועל רעננה (פתח תקווה סירקין אימונים, 18:00)

מכבי פתח תקווה – בני יהודה ת"א (פתח תקווה מכבי סינתטי, 19:30)