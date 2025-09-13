יום שבת, 13.09.2025 שעה 15:15
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

מזעזע: רכב מאמן מחלקת נוער הוצת ליד המגרש

מקרה שהתרחש לפני מספר ימים בקבוצת בית״ר ת״א חולון נחקר ע"י המשטרה. במועדון חושדים שהדבר הנורא נבע מניפוי או אי קבלה של שחקנים לקבוצה מהמחלקה

|
הרכב השרוף (אחר)
הרכב השרוף (אחר)

האלימות בכדורגל הישראלי ממשיכה לשבור שיאים מטרידים. עליית מדרגה משמעותית בגזרת מחלקות הנוער נרשמה במהלך השבוע החולף, כאשר מאמן של קבוצה מבית״ר ת״א חולון ממחלקת הנוער גילה את רכבו שרוף במגרש החניה הסמוך למתחם האימונים שבו העביר אימון.

מדובר ברכב שערכו משוער בכ-70 אלף שקלים. מאחר ורכבו של המאמן אינו בעל ביטוח מקיף, הרי שלא יוכל לזכות לתגמול מחברת הביטוח ועל כן, במועדון החלו בגיוס כספים המוני במטרה לעזור למאמן לרכוש רכב חדש.

גורם במועדון מצביע על סיבה אפשרית והגיונית לכאורה להתרחשות המקרה: "בתקופה האחרונה, בעקבות התפתחות מועדוני הכדורגל בסביבה והרצון להתמודד על עליית ליגה, הגיעו אלינו שחקנים רבים להיבחן. לצערנו, חלקם לא התקבלו וחלק משחקני הסגל הוותיקים שוחררו".

הרכב השרוף (אחר)הרכב השרוף (אחר)

"תהליך לא פשוט, אך הכרחי לצמיחת המועדון. אנו מצרים אם מישהו חש שנעשה לו עוול, אך שום תסכול אינו מצדיק אלימות ופגיעה באדם או ברכושו. הגיע למקום חוקר משטרה, שקבע כי מדובר בהצתה והעניין ייחקר".

אותו גורם הביע גינוי נחרץ לפשע: "מקרה מזעזע ומטלטל. שריפת רכבו של מאמן כדורגל, היא חציית כל קו אדום ופגיעה אנושה בערכים של ספורט, חינוך וכבוד הדדי. אנחנו מגנים בכל תוקף את המעשה החמור הזה ומביעים תמיכה מלאה במאמן ובמשפחתו".

"האלימות לא תנצח. נמשיך לחנך את ילדינו לערכים של סבלנות, ספורטיביות וכבוד, גם ברגעים הקשים ביותר. חשוב לציין, כי רכבו של המאמן לא היה מבוטח, ובתוכו היה ציוד יקר ערך של ילדו. כדי לסייע לו להתמודד עם הנזק הכלכלי הכבד, פתחנו פייבוקס לתרומות עבור שיקום הנזק. כל תרומה, קטנה כגדולה, תתקבל בהערכה ותסייע לו לחזור לשגרה במהרה. אנו קוראים לרשויות האכיפה לעשות הכול כדי למצוא את האחראים ולהעמידם לדין".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */