מזעזע: רכב מאמן מחלקת נוער הוצת ליד המגרש

האלימות בכדורגל הישראלי ממשיכה לשבור שיאים מטרידים. עליית מדרגה משמעותית בגזרת מחלקות הנוער נרשמה במהלך השבוע החולף, כאשר מאמן של קבוצה מבית״ר ת״א חולון ממחלקת הנוער גילה את רכבו שרוף במגרש החניה הסמוך למתחם האימונים שבו העביר אימון.

מדובר ברכב שערכו משוער בכ-70 אלף שקלים. מאחר ורכבו של המאמן אינו בעל ביטוח מקיף, הרי שלא יוכל לזכות לתגמול מחברת הביטוח ועל כן, במועדון החלו בגיוס כספים המוני במטרה לעזור למאמן לרכוש רכב חדש.

גורם במועדון מצביע על סיבה אפשרית והגיונית לכאורה להתרחשות המקרה: "בתקופה האחרונה, בעקבות התפתחות מועדוני הכדורגל בסביבה והרצון להתמודד על עליית ליגה, הגיעו אלינו שחקנים רבים להיבחן. לצערנו, חלקם לא התקבלו וחלק משחקני הסגל הוותיקים שוחררו".

הרכב השרוף (אחר)

"תהליך לא פשוט, אך הכרחי לצמיחת המועדון. אנו מצרים אם מישהו חש שנעשה לו עוול, אך שום תסכול אינו מצדיק אלימות ופגיעה באדם או ברכושו. הגיע למקום חוקר משטרה, שקבע כי מדובר בהצתה והעניין ייחקר".

אותו גורם הביע גינוי נחרץ לפשע: "מקרה מזעזע ומטלטל. שריפת רכבו של מאמן כדורגל, היא חציית כל קו אדום ופגיעה אנושה בערכים של ספורט, חינוך וכבוד הדדי. אנחנו מגנים בכל תוקף את המעשה החמור הזה ומביעים תמיכה מלאה במאמן ובמשפחתו".

"האלימות לא תנצח. נמשיך לחנך את ילדינו לערכים של סבלנות, ספורטיביות וכבוד, גם ברגעים הקשים ביותר. חשוב לציין, כי רכבו של המאמן לא היה מבוטח, ובתוכו היה ציוד יקר ערך של ילדו. כדי לסייע לו להתמודד עם הנזק הכלכלי הכבד, פתחנו פייבוקס לתרומות עבור שיקום הנזק. כל תרומה, קטנה כגדולה, תתקבל בהערכה ותסייע לו לחזור לשגרה במהרה. אנו קוראים לרשויות האכיפה לעשות הכול כדי למצוא את האחראים ולהעמידם לדין".