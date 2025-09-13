מוכן לריאל מדריד או ברצלונה: ההצהרה של סמית

קייס סמית פתח את עונת 2025/26 בדיוק כפי שסיים את עונת 2024/25, בצורה נפלאה. הציפיות סביב הנער הזה רק הולכות וגדלות, והוא כבר לא יכול להסתיר זאת. השבוע הודה כי הוא רוצה לעשות את הקפיצה בשלב מסוים, וכשמדובר בכסף רב כל כך, "זה לא פשוט", כך אמר בראיון ל’טלגרף’.

"בזאנטה (האי היווני שבו ביליתי את החופשה שלי) ראיתי את השם שלי צץ הרבה ברשתות החברתיות. היה כתוב שאני על הכוונת של ריאל מדריד וברצלונה. זה גרם לי גאווה", אמר הקשר ההולנדי מספר 10, שדיבר בפתיחות.

"אני רוצה להגיע לפסגה כמה שיותר מהר", הודה סמית, שהוסיף בכנות גם בנוגע לכסף ואמר שהוא רוצה "לעשות את הקפיצה", כשהוא מכוון לליגה גדולה יותר. "לפעמים אני מדבר על זה בבית. לא כל הזמן, כמובן. אבל אני יודע שאני רוצה שתהיה לי עונה טובה עם אלקמאר ואז לראות מה יקרה. הקפיצה לא חייבת להיות כבר בשנה הבאה", סיכם והצליח להרגיע מעט את העניינים.

קייס סמית (IMAGO)

מספר 10 של אלקמאר התייחס לדברים במהלך מחנה האימונים עם הנבחרת הצעירה של הולנד עד גיל 21, אליה זומן לראשונה בחייו, למרות שהוא רק בן 19. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו ביום שלישי ובישל פעמיים לפוקו (פעם אחת בביצוע איכותי, ופעם נוספת במקריות) ב-2:2 מול ישראל. במועדון שלו הוא כבר מחזיק במעמד בכיר, כשפתח בשמונה מתוך תשעת משחקי אלקמאר העונה.

מנהיג בחדר ההלבשה

סמית עצמו הסביר כי אחרי הקיץ הוא חזר לאלקמאר "עם מעמד שונה", בעקבות זכייתו המרשימה באליפות אירופה עד גיל 19, שם נבחר ל־MVP ולמלך שערים משותף. הוא כבר היה שחקן רוטציה קבוע אצל מאמנו בעונה שעברה, וכעת, אחרי מכירת שחקנים מרכזיים כמו ואן בומל, אדאי ופוקו, הוא מרגיש יותר כמו מנהיג בחדר ההלבשה.

קייס סמית (IMAGO)

מכירת ארבעת השחקנים הללו (בני 20, 19 ו־21) מראה שגם אלקמאר, כמו שאר קבוצות הליגה ההולנדית, לא מצליחה לשמור על הכישרונות הצעירים מול הפיתויים שמגיעים מהליגות הגדולות. וקייס סמית כבר נמצא ברשימות, גם של ריאל מדריד. שמו ימשיך להעסיק לא מעט בחודשים הקרובים.