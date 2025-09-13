מכבי פ"ת, בני יהודה ומכבי חיפה ניצחו בנערים ב׳

משחקי המחזור הרביעי בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2010, החלו כבר אתמול (שישי) בניצחונה של מכבי תל אביב את בית"ר ירושלים בתוצאה 0:1. מרבית המשחקים התקיימו היום (שבת) כשבמוקד הניצחונות של מכבי פתח תקווה, בני יהודה ת"א ומכבי חיפה. הפועל באר שבע, לעומת זאת, לאחר שלושה ניצחונות רצופים, מפסידה 2:0 לרעננה. הפועל ירושלים והפועל ראשון לציון נפרדו ב-1:1. מחר (ראשון) יינעל המחזור במפגש בין רמת השרון לנהלל יזרעאל.

מכבי פתח תקווה – הפועל תל אביב 0:2

לצד תוצאת תיקו במסגרת המחזור הראשון (2:2) מול מכבי חיפה, החבר'ה הצעירים של נאור לוזון עם שלושה ניצחונות רצופים על האפס. הפעם, מול הפועל תל אביב, שפתחה עונה בצורה פחות טובה מבדרך כלל, כשסופרת היא ניצחון אחד בלבד לצד שלושה הפסדים. אורי אהל, הקפטן, קבע 0:1, יונתן קוריאט השלים וסגר עניין עם 0:2.

הפועל רמת גן – הפועל פתח תקווה 1:0

שחקניו של גיא רוזנצוויג עם ניצחון שני העונה, לצד תוצאת תיקו והפסד, בזכות שער בודד של הראל נחשון בדקה ה-25 להתמודות (שערו השני העונה). מדובר בנער צעיר שהחל דרכו במחלקת הנוער של מ.ס. דימונה(!), הגיע למכבי פתח תקווה ובשנתיים האחרונות שייך להפועל פתח תקווה. הפעל רמת גן נותרת בתחתית הטבלה עם שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, ללא ניצחון עדיין.

הפועל פתח תקווה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – הפועל ראשון לציון 1:1

הכתומים שעלו לליגת העל ממשיכים לאגור נקודות עם תוצאת תיקו שנייה העונה. לירושלמים זו תוצאת התיקו הראשונה לעונה. לאחר 31 דקות משחק ראשון לציון עלתה ליתרון מבטיח משער של איתמר שרביט, שער שנשמר עד לדקה ה-63, אז יהונתן ג'מו קבע 1:1 וסגר חלוקת נקודות. שרביט, יש לציין, הגיע לראשון לציון מהפועל תל אביב. ג'מו הגיע לירושלים מקריית גת, שם גדל.

בני יהודה ת"א – מכבי נתניה 2:3

חגיגה בכתום. נתניה הוליכה 0:1 משער של אסף גניס, מוסא מוסראתי (צמד) וליאל אזולאי הפכו בענק לכדי 1:3 ובדקה ה-80 להתמודדות איתי קיהן צימק התוצאה. בני יהודה ת"א עם ניצחון שלישי ברציפות, כשבמסגרת המחזור הראשון הקבוצה השיגה 0:0 מול הפועל ניר רמת השרון. אין ספק שאביב ריין, אחרי שהצליח עם הנוער של שמשון תל אביב, עושה חיל העונה בשכונת התקווה.

מכבי חיפה – מ.ס. אשדוד 1:3

בדומה לתוצאה, מ.ס. אשדוד עם שלושה הפסדים לצד תוצאת תיקו עד כה העונה, אם לא די בפרידה ממאמנה עד לא מזמן, דן ברמבוים. היום, הקבוצה עלתה ללא מאמן בטופס המשחק. מה גם שטוהר פרוים ראה כרטיס אדום בסיום המשחק, מה שמשאיר את אשדוד ללא שוער ראשון במשחק הבא. נועם סגל, אריאל דורה ונועם גולדברג הבקיעו לחיפה, איתי כהן צימק.

הפועל רעננה – הפועל באר שבע 0:2

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הקבוצה מבירת הנגב יורדת אל הקרקע וחוזרת הביתה בידיים ריקות. רעננה של עמי טיאר הייתה עדיפה והשיגה ניצחון כשבתוך 5 דקות במחצית השנייה יונתן כהן וקורן זיסמן קבעו את תוצאת המשחק. יונתן כהן, מחליפה של הפועל באר שבע, ראה אדום בדקה ה-83 להתמודדות. מדובר בניצחון ליגה ראשון בעבורה של רעננה.

הפועל חדרה – הפועל קריית שמונה (חדרה מתחם אימונים סינתטי, 17:00). הפועל ניר רמת השרון – מ.כ. נהלל יזרעאל (14/09, רמת השרון סינתטי, 19:45).