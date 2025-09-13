יום שבת, 13.09.2025 שעה 14:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

יונייטד שוקלת לקיים משחקי ידידות באמצע העונה

דיווח: כדי לפצות על הבור הכלכלי מכך שהמועדון לא משתתף באירופה, נשקלת האפשרות לשחק מול קבוצות כמו סביליה, מילאן ולאציו כדי להגדיל את ההכנסות

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

לפי דיווח ב'סאן' האנגלי, מנצ'סטר יונייטד בוחנת אפשרות לקיים משחקי ידידות יוקרתיים באמצע השבוע בחו"ל על מנת לצמצם את הבור הכלכלי של כ-100 מיליון ליש"ט שנוצר בעקבות ההחמצה מאירופה העונה.

השדים האדומים הפסידו את גמר הליגה האירופית לטוטנהאם במאי, סיימו רק במקום ה־15 בפרמייר ליג ונפרדו גם מהגביע הליגה בהדחה מפתיעה בגרימסבי. המשמעות: עד חג המולד יש להם משחק אמצע שבוע אחד בלבד, מול ווסטהאם ב־3 בדצמבר.

על פי הדיווח, יונייטד שוקלת לנצל את הזמן הפנוי לקיום סדרת משחקי ידידות מול קבוצות צמרת אירופיות שלא ישחקו באירופה העונה, ביניהן מילאן, לאציו, סביליה ולייפציג. משחקים כאלה, למשל מול מילאן באיחוד האמירויות, עשויים להניב הכנסות נוספות, בזמן ששאר קבוצות הטופ 6 באנגליה עסוקות בליגת האלופות.

רובן אמורים (רויטרס)רובן אמורים (רויטרס)

אמנם ההכנסות אינן משתוות לרווחי השתתפות באירופה, אך מדובר בהזדמנות להחזיר חלק מהפסדים. בעונת ההכנה באסיה ובארה"ב יונייטד הכניסה כ־7.8 מיליון ליש"ט בכל טור, וכעת קיימת אפשרות לייצר כחצי מהסכום הזה אם יחלקו הכנסות עם מילאן, ואפילו יותר אם ייקבעו משחקים מול לייפציג או לאציו.

בנוסף, המאמן הפורטוגלי רובן אמורים שוקל לקחת את שחקניו למחנות גיבוש במהלך הפגרות הבאות, באלגרבה או במזרח התיכון, כדי לחזק את הקשרים בין השחקנים ולהתרענן מהשגרה. יונייטד מאמינה שהדבר עשוי לסייע לה כפי שארסנל נהנית מהמסע השנתי שלה לדובאי בחודשי החורף.

ביום ראשון הקרוב יתייצב אמורים לדרבי השלישי שלו, אחרי שהוביל את יונייטד לניצחון ראשון העונה, 2:3 על ברנלי, רגע לפני פגרת הנבחרות.

