נחישות בהפועל ירושלים: אסור לתת לב"ש מתנות

הפועל ירושלים מסמנת מטרה ברורה עם החזרה מהפגרה הבין-לאומית: להרים את הראש אחרי פתיחת עונה חלשה, ולהתחיל מחדש. אלא שההגרלה זימנה לה יריבה קשה במיוחד - הפועל באר שבע, הקבוצה היחידה שהאדומים-שחורים לא הצליחו לנצח מאז שחזרו לליגת העל.

בצד המקצועי, הקבוצה קיבלה בחזרה לשורותיה כמה מהשמות הצעירים שנטלו חלק בקמפיין הנבחרות: ינאי דיסטלפלד, יונתן ליש ועידו עולי חזרו לאחר צמד משחקים עם הנבחרת הצעירה, וישראל דאפה חזר אחרי הופעות בכורה מוצלחות במדי נבחרת הנוער, שם פתח בשני המשחקים.

אבל לצד זה, מגיעה גם מכה כואבת: איינאו פרדה, שחזר לאחרונה לאימונים מלאים והיה אמור לשוב לעניינים, נפצע שוב, הפעם בקרע בשריר המקרבים, וצפוי להיעדר כארבעה עד שישה שבועות. על אף שחל שיפור במצבם, איבי רנסום וז'ארדל ימשיכו להיעדר בשל פציעות. אליהם יצטרף אוראל באייה, שלא יעמוד לרשות זיו אריה בעקבות הכרטיס האדום שספג מול הפועל חיפה.

חניכיו של זיו אריה מגיעים למשחק הזה עם הרבה סימני שאלה. ההפסד הכואב בחיפה, שהצטרף לפתיחה המטרידה מול אשדוד, מעלה תהיות סביב היכולת והביטחון. באר שבע, מצידה, נמצאת בכושר מצוין ומשדרת עוצמה, ומשחק באגרסיביות - בדיוק מסוג היריבות שדורשות מהפועל ירושלים לשחק על הקצה.

שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

בלם הקבוצה, נועם מלמוד, אמר לקראת המשחק: “אנחנו יודעים שמחכה לנו משחק מאתגר מול קבוצה טובה, וזה רק מדרבן אותנו יותר. בתוך חדר ההלבשה יש תחושה של מחויבות - כולם מבינים שצריך לבוא עם אקסטרה, עם לב ועם הקרבה. המטרה שלנו היא לשחק את הכדורגל שלנו, להביא ביטחון ואומץ, ולהיות ממוקדים לאורך כל הדרך. בטדי, עם הקהל שמאחורינו, אנחנו מאמינים שדברים טובים שיכולים לקרות”.

במועדון מודים: “באר שבע היא קבוצה עמוקה באיכות, יהיה לנו מאוד קשה. המפתחות שלנו להצלחה הם להתמודד עם הלחץ האגרסיבי שלהם ולא לתת מתנות. יושב לנו חזק בראש המאזן הלא מחמיא מולם. משהו בהם מקשה עלינו”.

בשורה התחתונה, הפועל ירושלים יודעת: כדי להחזיר לעצמה את הביטחון, היא תצטרך לעשות את זה מול יריבה חזקה שמעמידה אותה פעם אחר פעם במבחן. הקהל בטדי ינסה לדחוף, והשאלה היא אם האדומים-שחורים יצליחו להפתיע ולהפוך את התחושות המתסכלות של תחילת העונה לנקודת מפנה.