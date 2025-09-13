יום שבת, 13.09.2025 שעה 13:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-64אלצ'ה6
64-43חטאפה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

סיבה לדאגה? לאמין ימאל בספק גדול לוולנסיה

ברצלונה ערכה את האימון המסכם לקראת העטלפים מחר ב-22:00 (חי בערוץ ONE), והכוכב לא נכח בגלל אי נוחות. באלדה וגאבי גם לא התאמנו, דה יונג כן

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וברצלונה תשוב לשחק מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהיא תארח את ולנסיה למשחק לא פשוט בכלל במונז’ואיק. בינתיים, המועדון עלה לדשא במתחם האימונים על מנת לערוך את האימון המסכם להתמודדות, ומי שלא עלה הוא לאמין ימאל.

בספרד מדווחים שהכישרון לא מתאמן בגלל בעיה פיזית, ושהוא מרגיש אי נוחות, כשנרשם שהוא גם בספק גדול מאוד למשחק נגד העטלפים. בנוסף אליו, נרשם שגם גאבי ובאלדה לא לקחו חלק באימון, כאשר פרנקי דה יונג כן התאמן, אבל המטרה היא שהוא ינוח אחרי שנפצע בפגרת הנבחרות.

לגבי לאמין ימאל, בשעה 14:00 שעון ישראל האנזי פליק ידבר במסיבת העיתונאים המסורתית כנהוג לפני כל משחק, ושם ללא ספק ישאלו אותו על מצבו של הכישרון הגדול שלו. בארסה פתחה את העונה עם מעידה כבר בשני המשחקים הראשונים, כאשר אחרי 2:3 על לבאנטה, הגיע 1:1 עם ראיו.

