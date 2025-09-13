סיבה לדאגה? לאמין ימאל בספק גדול לוולנסיה

פגרת הנבחרות תמה וברצלונה תשוב לשחק מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE), כשהיא תארח את ולנסיה למשחק לא פשוט בכלל במונז’ואיק. בינתיים, המועדון עלה לדשא במתחם האימונים על מנת לערוך את האימון המסכם להתמודדות, ומי שלא עלה הוא לאמין ימאל.

בספרד מדווחים שהכישרון לא מתאמן בגלל בעיה פיזית, ושהוא מרגיש אי נוחות, כשנרשם שהוא גם בספק גדול מאוד למשחק נגד העטלפים. בנוסף אליו, נרשם שגם גאבי ובאלדה לא לקחו חלק באימון, כאשר פרנקי דה יונג כן התאמן, אבל המטרה היא שהוא ינוח אחרי שנפצע בפגרת הנבחרות.

לגבי לאמין ימאל, בשעה 14:00 שעון ישראל האנזי פליק ידבר במסיבת העיתונאים המסורתית כנהוג לפני כל משחק, ושם ללא ספק ישאלו אותו על מצבו של הכישרון הגדול שלו. בארסה פתחה את העונה עם מעידה כבר בשני המשחקים הראשונים, כאשר אחרי 2:3 על לבאנטה, הגיע 1:1 עם ראיו.