מכבי ת"א, מנור והפועל סל: הצביעו בסקר לשבת

יום שבת הגיע, וזה אומר שיש לא מעט משחקים ברחבי הגלובוס. הכדורגל פגרת הנבחרות תמה ולא מעט משחקים מעניינים ישוחקו כיום, כשבמוקד מכבי ת”א נגד טבריה והבכורה של מנור סולומון במדי ויאריאל, במשחק חוץ לא קל נגד אתלטיקו (22:00, שידור חי בערוץ ONE), ובנוסף מכבי נתניה והפועל פ”ת יחפשו ניצחון ראשון. בכדורסל, הפועל ת”א תפתח עונה היסטורית.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם מכבי תל אביב תשמור על מאזן מושלם ותנצח את טבריה, האם מנור סולומון יככב בהופעת הבכורה שלו, האם הפועל ת”א בכדורסל תפתח עונה ברגל ימין ומי תשיג ניצחון ראשון העונה – מכבי נתניה או הפועל פ”ת? הצביעו בוואטסאפ.