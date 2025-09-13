יום שבת, 13.09.2025 שעה 13:02
אחרי צירוף אגבה: מוחמד ונאור ירדו ברוטציה

הגעתו של הניגרי יצרה עומס בקישור, שעשוי להשפיע ישירות על דקות המשחק של השניים שבלטו בהכנה. רפאלוב ופלורס יקבלו החלטות בקרוב על דילול הסגל

|
עלי מוחמד מול מקסים פלקושצ'נקו (עמרי שטיין)
עלי מוחמד מול מקסים פלקושצ'נקו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ממשיכה לשנות את פניה. אחרי שהוסיפה אתמול (שישי) זר נוסף לסגל הרחב של זרים ומתאזרחים, הקשר פיטר אגבה, במועדון מקווים כי המגן פייר קורנו יקבל בימים הקרובים מעמד של תושב ארעי, מה שיאפשר לרשום אותו כשחקן ישראלי.

נכון לעכשיו, מכסת הזרים של הירוקים כוללת כאמור את אגבה, פדראו, יילה בטאי, מתיאס נהואל, ג’ורג’יה יובאנוביץ’, טריבנטה סטיוארט, עבדולאי סק וקורנו.

הגעתו של אגבה תשפיע באופן ישיר על מאבקי הכוחות בקישור. עלי מוחמד וגוני נאור עשויים לאבד את מקומם בהרכב ולהפוך לשחקני רוטציה, כאשר מי שצפויים להוביל את חוליית הקישור הם אגבה, איתן אזולאי ונהואל.

פיטר אגבה חותם (מכבי חיפה)פיטר אגבה חותם (מכבי חיפה)

עם זאת, במשחק הקרוב מול מ.ס. אשדוד (שני, 20:00) אגבה ככל הנראה לא יפתח, מאחר שרק אתמול חתם וטרם הספיק להשתלב, למרות שהוא מגיע בכושר משחק מצוין.

נזכיר כי גוני נאור היה הפייבוריט של דייגו פלורס לאורך כל ההכנה, וגם עלי מוחמד קיבל לא מעט דקות. כעת, נראה שאגבה יהפוך לשחקן הרכב קבוע, כשאזולאי זוכה לעדיפות בשלב זה.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

מי שאמור להשלים את משולש הקישור הוא מתיאס נהואל. במועדון מודעים לכך שיהיה קשה לצפות ממנו לשחזר את המספרים שסיפקו בעבר דיא סבע או צ’רון שרי, אך מקווים שיצליח לעשות את ההבדל בתפקיד ה-10 מתחת לחלוצים ולהצדיק את האמון.

במידה שלא, הקבוצה עלולה להיתקל בבעיה, למרות הרכש המרשים שביצעה הקיץ. אחרי המשחק מול אשדוד צפויים המאמן דייגו פלורס וליאור רפאלוב להיפגש ולקבל החלטות על דילול הסגל בשניים-שלושה שחקנים.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
