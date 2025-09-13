יום שבת, 13.09.2025 שעה 13:03
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
16583-7298טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
13669-6978פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
14603-6718יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

אחרי היורובאסקט: פשיץ' לא ימשיך כמאמן סרביה

הסרבים רשמו הדחה כושלת לפינלנד בשמינית הגמר, המאמן הודיע כי החליט לפרוש מהתפקיד בראיון: "הגיע הזמן שייכנס מישהו חדש, שימשיך את הדרך שהתחלנו"

|
סטניסלב פשיץ' (IMAGO)
סטניסלב פשיץ' (IMAGO)

אחרי קיץ מאכזב והדחה בשמינית גמר יורובאסקט 2025 על ידי פינלנד, מאמן נבחרת סרביה, סבטיסלב פשיץ', אישר רשמית כי לא ימשיך בתפקידו לאחר סיום החוזה בספטמבר הקרוב. פשיץ', שהוביל את סרביה גם באולימפיאדת פאריס 2024, העניק ראיון לעיתון "פוליטיקה" הסרבי, בו דיבר על ההחלטה לפרוש.

"הייתה לי זכות גדולה לאמן את נבחרת סרביה ולהוביל את טובי השחקנים במדינה. זה תפקיד שדורש לקיחת אחריות והחלטות קשות. עם זאת, הגיע הזמן שייכנס מישהו חדש, שיוכל להמשיך את הדרך שהתחלנו”, אמר המאמן ובכך הודיע שיעזוב את התפקיד.

עוד הוסיף המאמן הוותיק כי יסייע במציאת מחליף: "הבטחתי לנשיא צ’וביץ’ שאעשה הכול כדי לעזור בבחירת המאמן הבא, והוא יקבל ממני תמיכה מלאה וניסיון מצטבר. ההדחה ביורובאסקט? האווירה במחנה הייתה חיובית מאוד, אבל חלק מהשחקנים הגיעו עם פציעות מהעונה הארוכה. איבדנו את הקפטן בוגדנוביץ' במשחק מול פורטוגל, וזה השפיע משמעותית”.

פשיץ' המשיך וסיפר על רצף הפציעות: “איבדנו את אברמוביץ’ ו-ווקצ’ביץ’, וגם גודוריץ’ לא הצליח לשחק ברמתו עקב פציעה. ברבע הגמר מול פינלנד – הפסד במשחק אחד עלול לעלות לך בטורניר שלם. אני תמיד מנסה לשים את המקצוענות מעל הכול. כשלא מצליחים, שואלים את עצמך אם היו דרכים אחרות להצליח – כנראה שכן”.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (IMAGO)
