אחרי היורובאסקט: פשיץ' לא ימשיך כמאמן סרביה

אחרי קיץ מאכזב והדחה בשמינית גמר יורובאסקט 2025 על ידי פינלנד, מאמן נבחרת סרביה, סבטיסלב פשיץ', אישר רשמית כי לא ימשיך בתפקידו לאחר סיום החוזה בספטמבר הקרוב. פשיץ', שהוביל את סרביה גם באולימפיאדת פאריס 2024, העניק ראיון לעיתון "פוליטיקה" הסרבי, בו דיבר על ההחלטה לפרוש.

"הייתה לי זכות גדולה לאמן את נבחרת סרביה ולהוביל את טובי השחקנים במדינה. זה תפקיד שדורש לקיחת אחריות והחלטות קשות. עם זאת, הגיע הזמן שייכנס מישהו חדש, שיוכל להמשיך את הדרך שהתחלנו”, אמר המאמן ובכך הודיע שיעזוב את התפקיד.

עוד הוסיף המאמן הוותיק כי יסייע במציאת מחליף: "הבטחתי לנשיא צ’וביץ’ שאעשה הכול כדי לעזור בבחירת המאמן הבא, והוא יקבל ממני תמיכה מלאה וניסיון מצטבר. ההדחה ביורובאסקט? האווירה במחנה הייתה חיובית מאוד, אבל חלק מהשחקנים הגיעו עם פציעות מהעונה הארוכה. איבדנו את הקפטן בוגדנוביץ' במשחק מול פורטוגל, וזה השפיע משמעותית”.

פשיץ' המשיך וסיפר על רצף הפציעות: “איבדנו את אברמוביץ’ ו-ווקצ’ביץ’, וגם גודוריץ’ לא הצליח לשחק ברמתו עקב פציעה. ברבע הגמר מול פינלנד – הפסד במשחק אחד עלול לעלות לך בטורניר שלם. אני תמיד מנסה לשים את המקצוענות מעל הכול. כשלא מצליחים, שואלים את עצמך אם היו דרכים אחרות להצליח – כנראה שכן”.