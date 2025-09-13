נוער: האתגר הגדול של המוקפצות לליגות הארציות

פינת "המוקפצות" - פינת הפרגון שלנו לקבוצות שהוקפצו בתקופה האחרונה לליגה גבוהה יותר, מפנה זרקור לארבע קבוצות נוער, שלפני כשבועיים התבשרו על הקפצתן מהדרג המחוזי לליגות הארציות, בעקבות התפרקותן של ארבע קבוצות, שאמורות היו לשחק בליגות אלה. כל אחת מהקבוצות תקווה להשתלב בצורה מוצלחת בליגה הארצית, על אף העובדה שאת ההכנות לעונה זו עשתה מתוך ידיעה שתשחק בליגה מחוזית - מה שהותיר לכל אחת מהקבוצות זמן קצר להתארגנות והן צפויות במהלך העונה לבצע שינוים בסגלן.

מ.כ אור יהודה - ארצית דרום

הקבוצה השאפתנית, שממשיכה עונה נוספת עם המאמן, ג'וליאן מלאך, ניהלה בעונה שעברה מאבק אליפות צמוד עם האורתודוכסים בני יפו, שלבסוף סיימו את העונה עם מאזן גבוה בארבע נקודות וזכו בכל הקופה.

אור יהודה כבשה בעונה שעברה 138 שערי ליגה ב-28 משחקים, כשהשחקן היחיד מבין השחקנים שכבשו סך דו ספרתי של שערים וימשיך עם הקבוצה העונה הוא מלך השערים, אליאור זרח (2006) - שכבש 20 שערים. הגנת הקבוצה ספגה 25 שערים בלבד.

נוער אור יהודה (באדיבות המועדון)

שוער הקבוצה, אוראל שאול (2006), כבש רשם העונה שתי הופעות בקבוצת הבוגרים. שחקנים שגילו יכולת טובה בעונה שעברה וצפויים גם העונה להיות שחקני מפתח הם המגן איליי עטון (2008) והבלם מעיין נוראני (2006).

מ.כ אור יהודה תתבסס בשלב זה על שחקנים שנשארו מהעונה שעברה וכאלה שעלו מקבוצת נערים א', שסיימה עונה במרכז טבלת מחוז דן. הקבוצה קרוב לוודאי תחוזק במספר שחקנים, על מנת שתוכל להגדיל את סיכויי ההשתלבות שלה בליגה. ביום ראשון בערב תתארח הקבוצה אצל מכבי קרית גת בתקווה לפתוח את העונה עם טעם טוב.

מכבי כפר יונה - ארצית דרום

סגנית אלופת מחוז שרון עשתה עונה מוצלחת תחת הדרכתו של כדורגלן העבר, איתי מנצור, אך התקשתה לתת פייט עד הסוף למכבי עמק חפר - שעונה קודם לכן עם סגל צעיר בשנתון מכל הליגה כמעט ועלתה לליגה הארצית.

כפר יונה סיימה את העונה עם מאזן נמוך בתשע נקודות מעמק חפר. הקבוצה כבשה 96 שערים ב-27 משחקים, על 22 מהם חתום מלך שערי הקבוצה, שי דרעי (2007) - שממשיך עמה גם העונה. במקביל, קבוצת נערים א' עשתה עונה אדירה, שהסתיימה בזכייה באליפות מחוז שרון תחת הדרכתו של גיל כחלון.

מכבי כפר יונה (קרדיט: אירנה ליטינסקי)

תוך כדי העונה, לא מעט שחקנים ילידי 2008 השתלבו בקבוצת הנוער, כשהדוגמאות הבולטות הן של הקשר נבו תמר, המושאל ממכבי חיפה וסיים את העונה עם 21 שערים בכל המסגרות, והחלוץ דוד קופרשטיין - שכבש 31 שערים בכל המסגרות. גם להגנת הקבוצה, שספגה 32 שערים ב-27 משחקים היה ייצוג נכבד של שחקנים ילידי 2008, ששיחקו בשתי הקבוצות, בראשם: השוער דניאל אנטין והמגן בן בללי.

למכבי כפר יונה עתודה יציבה ונחושה של ילידי 2007 ו-2008, שיאתגרו את עצמם ויעשו הכל כדי להוכיח, שהליגה הארצית לא גדולה על מידותיהם. את העונה פתחה הקבוצה עם ניצחון הירואי במשחק חוץ רחוק מהבית במסגרת גביע המדינה - ניצחון 1:4 בפנדלים על בני ריינה, השואפת להעפיל מארצית צפון ללאומית, כל זאת לאחר שכפר יונה הגיעה בתשעה שחקנים לדו קרב הפנדלים. כעת שואפת הקבוצה להוכיח את עצמה גם במשחקי הליגה.

מכבי קרית גת - ארצית דרום

מכבי קרית גת, המודרכת ע"י דוד שלמה, אמנם תפתח עונה שניה ברציפות בליגה ואפילו ניצחה בשבוע שעבר 1:12 את הפועל מטה אשר במשחק גביע, אך זה המקום לפרגן לנציגיה מקבוצת שנתון 2008, שבזכות ביצועיהם סיימה את העונה שעברה קבוצת נערים א' כסגנית אלופת מחוז שפלה - ולפני כשלושה שבועות זכתה קבוצת שנתון 2009 בהגרלה שביצעה ההתאחדות לכדורגל בנוגע למקום נוסף במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים א'.

קבוצת שנתון 2008 הבקיעה בעונה שעברה 115 שערים ב-22 משחקי ליגה, כמות מרשימה של שערים, אך נמוכה ב-24 מסך השערים שכבשה מ.ס באר שבע. ארבעת הכובשים המצטיינים של הקבוצה עלו לקבוצת הנוער ובהם: רועי צידון - מלך השערים עם 32 כיבושים, איתי רביזדה - שכבש 16 שערים, לביא יונה - שכבש 14 שערים ומלקמו שיפראו - שכבש 8 שערים.

מבחינת ספיגות קרית גת ספגה 34 שערים, לעומת 19 שספגה .ס באר שבע. בהגנת קרית גת שיחקו בעונה שעברה לא מעט ילידי 2009, לסירוגין שיחקו גם בקבוצת נערים ב'. העונה הם יעמדו לרשות קבוצת נערים א'. הבלם והקפטן, אביחי מקסימוב (2008), הוא הבולט מקרב שחקני ההגנה שעלו לקבוצת הנוער.

הפועל טירת כרמל - ארצית צפון

לפני כשבועיים זכתה בהגרלה הקבוצה המודרכת ע"י מג'די חלאילה, האבא של ענאן ואיאד, ועלתה לליגה הארצית. ימים ספורים לאחר מכן התבשרה קבוצת הבוגרים על הקפצתה לליגה א' על חשבונה של צעירי כפר כנא, שהורדה לליגה ב'.

קבוצת הנוער של הפועל טירת כרמל ניהלה מאבק צמוד על אליפות המפרץ מול בית"ר עירוני נהריה, שב-20 משחקי ליגה לא הפסידה אפילו פעם אחת ומאזנה עמד על 19 ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. טירת כרמל סיימה את העונה עם מאזן נמוך בחמש נקודות מזה של נהריה.

נוער טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

טירת כרמל כבשה 124 שערים - 22 פחות מנהריה. מבין ארבעת הכובשים המצטיינים שלה ימשיך בקבוצת הנוער שחקן אחד בלבד, מלך השערים, סאהר מנסור (יליד דצמבר 2006) - שכבש 22 שערים. הגנת טירת כרמל ספגה 18 שערים - חמישה יותר מנהריה. שני שחקנים, שנולדו בשלהי שנת 2007, היו דומיננטים וממשיכים עם הקבוצה גם העונה: השוער דוד סויסה והמגן הימני דאוד אנג'לו.

קבוצת הנוער של הפועל טירת כרמל תתבסס במידה ניכרת על שחקנים, שהמשיכו לעונה נוספת בקבוצה ועל עולים מקבוצת נערים א' - שהצליחה להישאר בליגה הארצית. לקבוצה הצטרפו עוד מספר שחקנים מקבוצות חיפאיות מדרג המחוזיות. את העונה החלה הקבוצה עם הפסד 4:0 במשחק הגביע מול מכבי אחי נצרת מהלאומית. בשבת הקרובה תחל הקבוצה את דרכה במשחקי הליגה, במשחק ביתי מול מ.ס שפרעם.

אחווה כפר מנדא - נוער ארצית צפון

למרות שסיימה את העונה במקום השלישי בטבלת הצפון, אחווה כפר מנדא הוקפצה לליגה הארצית, בשל ויתורה של סגנית האלופה, בני ממב"ע, על נוכחות בהגרלה על מקום בליגה הארצית.

אחווה כפר מנדא סיימה את העונה שעברה במרחק של 12 נקודות מאלופת הליגה, בני בענה, למרות זאת, הצליחה הקבוצה לסיים את העונה כקבוצת ההתקפה הפוריה בליגה עם 72 הבקעות - על 14 מהן חתום מלך שערי הקבוצה, מוחמד חוג'יראת (2007) ועל תשעה מוחמד שנאוי (2006), השניים צפויים להמשיך להוביל את התקפת הקבוצה.

בהגנת הקבוצה, שספגה לא מעט שערים בקנה מידה של קבוצת צמרת, יקוו שהניסיון שצברו מי שצפוים לשמש כחריגי הגיל, השוער עאטף עאמר והבלם מוחמד חלומה - ששימש כקפטן הקבוצה, יסייעו לה במאבקים בליגה.

אחווה כפר מנדא שילבה בעונה שעברה מעת לעת שחקנים ילידי 2008, ששיחקו במקביל בקבוצת נערים א', ממנה עלו שחקנים לקבוצת הנוער, שנפרדה מלא מעט שחקנים ותצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לשרוד בליגה. במוצאי השבת תחל הקבוצה את העונה במשחק חוץ מאתגר במיוחד מול הפועל כרמיאל, המסומנת כמועמדת בכירה להתמודד על עליה לליגה הלאומית.