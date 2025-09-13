בגיל 31 בלבד: הרמז שאומטיטי יפרוש מכדורגל

סיפור הקריירה של סמואל אומטיטי הוא תזכורת כואבת לכך שהצלחה רגעית עלולה לעלות במחיר כבד. הבלם הצרפתי, שכבש את הפסגה עם זכייה במונדיאל 2018 במדי נבחרת צרפת, פורש מכדורגל, לאחר שנים של מאבקים אינסופיים בפציעות, בעיקר בברך, וקריירה שסטתה מהמסלול במהירות מסחררת.

אומטיטי, שהיה אחד הבלמים הטובים בעולם באותה תקופה והחזיק בעמדה יציבה בברצלונה, בחר שלא לעבור ניתוח רגע לפני גביע העולם, כדי להיות כשיר לטורניר. ההימור הצליח בטווח הקצר, אבל גבה מחיר כבד מאוד בטווח הארוך. מאז אותו קיץ הוא לא הצליח לחזור לרמתו, והפציעות רדפו אותו.

אחרי שנים קשות בברצלונה, בהן בקושי שיחק, הגיע זיק של תקווה דווקא בלצ’ה מהליגה האיטלקית, שם רשם 25 הופעות בעונת 2022/23 ונראה שהוא מצליח לחזור לעצמו. אלא שהתקווה הזו התפוגגה מהר. בקיץ לאחר מכן חתם בליל, אך שם כמעט ולא שיחק, 13 הופעות בעונה הראשונה, ואפס הופעות בעונה האחרונה.

כעת, החשד הוא שאומטיטי צפוי להודיע על פרישה מכדורגל, בגיל 31 בלבד. החשדות הגיעו אחרי שהבלם הצרפתי נתפס יוצא ממתחם האימונים של של ליון, הקבוצה בה גדל והחל את דרכו בכדורגל. תחילה היה נדמה שאולי הוא יחזור לקבוצת נעוריו, אך בספרד מדווחים שהוא ביקש מהמועדון אישור להכין סרטון פרישה, והוא רוצה שהסרטון יהיה דווקא במתחם בו החל את צעדיו הראשונים.