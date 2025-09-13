יום שבת, 13.09.2025 שעה 18:08

ואוט וחהורסט (IMAGO)

דקה 39: אייאקס - זוולה 0:1

ליגה הולנדית, מחזור 5: לאחר כרבע שעה של גישושים, המארחת עלתה ליתרון מרגליו של קלאסן, שקיבל כדור עומק אדיר מחודסט וסיים ברשת. גלוך על הספסל

מערכת ONE | 13/09/2025 17:30
יום שבת, 13/09/2025, 17:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 5
זוולה
הסתיים
1 0
שופטת: סנדר ואן דר איק
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
91-83פיינורד1
94-144ניימיכן2
93-114אוטרכט3
95-124פ.ס.וו. איינדהובן4
83-74אייאקס5
73-73אלקמאר6
62-33זוולה7
69-94כרונינגן8
611-64ספרטה רוטרדם9
46-63פורטונה סיטארד10
46-64וולנדם11
46-44טלסטאר12
39-64גו אהד איגלס13
35-24טוונטה אנסחדה14
37-24נאק ברדה15
311-34אקסלסיור רוטרדם16
27-54הירנביין17
014-14הראקלס אלמלו18
פגרת הנבחרות הסתיימה לה, והליגות ברחבי אירופה חוזרות בגדול. בשעה זו, אחד הנציגים הישראליים הבכירים שלנו באירופה, אוסקר גלוך, פוגש עם קבוצתו אייאקס, את זוולה למשחק במסגרת המחזור החמישי בליגה ההולנדית באצטדיון יוהאן קרויף ארנה. הקיצוני יתחיל את ההתמודדות על הספסל, ויחכה להזדמנות ממאמנו ג’ון הייטינחה.

אייאקס מגיעה למשחק אחרי שהשיגה שמונה נקודות מ-12 אפשריות, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נפרדו ב-1:1 נגד וולנדאם, וכעת מחפשים שלוש נקודות שירימו אותם במעלה הטבלה.

הקשר הישראלי טרם כבש או בישל עד כה בקבוצתו החדשה, וינסה לעשות זאת מן הספסל, במטרה לסייע לחבריו לנצח את הכחולים, שמגיעים למשחק במאזן של שש נקודות מתוך תשע אפשריות. 

מחצית ראשונה
  • '30
  • החמצה
  • אנטון גאאי עם ניסיון בעיטה מימין בזווית קשה פגע רק בפינה הקצרה, בעוד וחהורסט היה פנוי במרכז הרחבה.
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • יורי רגיר עם תפיסה בחולצה ראה את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות.
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
דייבי קלאסן עובר בין שחקני זוולה (IMAGO)דייבי קלאסן עובר בין שחקני זוולה (IMAGO)
  • '18
  • שער
  • עכשיו זה כבר ברשת: מיקה חורדטס המצטיין זיהה את התנועה של דייבי קלאסן לעומק ושלח לו כדור אדיר, הקשר לא התבלבל והקפיץ מעל דה גראף את בדרך ל-0:1.
מיקה חורדטס עם הכדור (IMAGO)מיקה חורדטס עם הכדור (IMAGO)
  • '15
  • החמצה
  • החמצה אדירה של המארחת: וחהורסט מצא את עצמו לבד ברחבה בעיצומה של התקפה מתפרצת, קיבל כדור נוח ושחרר בעיטה חלשה שלא הטעתה את דה גראף.
  • '9
  • החמצה
  • מיקה חודטס ייצר איום משמעותי ראשון לשער של דה גראף עם פריצה יפה באגף וניסיון להכניס כדור למרכז הרחבה, שנבלם על ידי הגנת זוולה.
ג'ון הייטינחה בפתיחה (IMAGO)ג'ון הייטינחה בפתיחה (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! סנדר ואן דר איק מוציא את ההתמודדות לדרך.
 



