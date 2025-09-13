דקה 39: אייאקס - זוולה 0:1

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות הסתיימה לה, והליגות ברחבי אירופה חוזרות בגדול. בשעה זו, אחד הנציגים הישראליים הבכירים שלנו באירופה, אוסקר גלוך, פוגש עם קבוצתו אייאקס, את זוולה למשחק במסגרת המחזור החמישי בליגה ההולנדית באצטדיון יוהאן קרויף ארנה. הקיצוני יתחיל את ההתמודדות על הספסל, ויחכה להזדמנות ממאמנו ג’ון הייטינחה.

אייאקס מגיעה למשחק אחרי שהשיגה שמונה נקודות מ-12 אפשריות, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נפרדו ב-1:1 נגד וולנדאם, וכעת מחפשים שלוש נקודות שירימו אותם במעלה הטבלה.

הקשר הישראלי טרם כבש או בישל עד כה בקבוצתו החדשה, וינסה לעשות זאת מן הספסל, במטרה לסייע לחבריו לנצח את הכחולים, שמגיעים למשחק במאזן של שש נקודות מתוך תשע אפשריות.