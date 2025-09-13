יום שבת, 13.09.2025 שעה 10:27
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
62-92באיירן מינכן1
61-52פ.צ. קלן2
65-83איינטרכט פרנקפורט3
43-62בורוסיה דורטמונד4
43-52סט. פאולי5
42-42וולפסבורג6
46-73באייר לברקוזן7
34-52אוגסבורג8
32-22שטוטגרט9
34-32הופנהיים10
34-22אוניון ברלין11
36-22לייפציג12
12-12מיינץ13
11-02בורוסיה מנשנגלדבאך14
12-02המבורג15
17-42ורדר ברמן16
05-12היידנהיים17
07-22פרייבורג18

"קיבלנו מהמבורג מסר, פרץ הושאל כדי לשחק"

המנהל הספורטיבי של באיירן, אברל, דיבר על השוער הישראלי לפני המבורג ב-19:30: "הבנו שהוא מועמד מוביל לשוער הראשון, ולכן בחרנו לאשר את המהלך"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

באיירן מינכן תתארח הערב (שבת, 19:30) אצל המבורג במסגרת המחזור השלישי של הבונדסליגה, כשהעיניים נשואות לא רק לקרב בין שתי הקבוצות הוותיקות, אלא גם לסוגיית השוער הישראלי, דניאל פרץ, שעדיין ממתין להזדמנות האמיתית שלו בין הקורות.

פרץ, שהושאל הקיץ מהבווארים להמבורג במטרה לצבור דקות משחק משמעותיות, ממשיך למצוא את עצמו על הספסל, הפעם כשוער המשנה של המאמן מרטין פולצין, שמעדיף בשלב זה את דניאל הוייר-פרננדס הוותיק. הביקורת והספקות בנוגע לשאלת ההשאלה החלו לצוף, אך בבאיירן ממשיכים לתמוך בפרץ.

מקס אברל, המנהל הספורטיבי של האלופה הגרמנית, סיפק התייחסות מפוכחת למצב: "השאלנו את דניאל מתוך כוונה ברורה שיקבל דקות משחק. קיבלנו מהמבורג מסר ברור שהם רואים בו מועמד מוביל לעמדת השוער הראשון, ולכן בחרנו לאשר את המהלך", הסביר.

דניאל פרץ מנזק (ראובן שוורץ)דניאל פרץ מנזק (ראובן שוורץ)

עם זאת, אברל לא התעלם מהמציאות בה נחת פרץ: "ידענו שיש שם שוער שהוביל את הקבוצה לליגה הבכירה, וזה ברור שיש לו יתרון מסוים כרגע. אבל גם זו חלק מההתפתחות של שחקן צעיר, לדעת להיאבק על המקום שלו ולהיות מוכן כשיגיע הרגע".

למרות האכזבה מכך שפרץ טרם רשם הופעת בכורה, בבאיירן ממשיכים להביע בו אמון מלא: "דניאל שוער מוכשר מאוד, עם אישיות יוצאת דופן. אנחנו בטוחים שהוא יידע לקחת את ההזדמנות שתגיע. המטרה היא שהוא ישחק, ואנחנו עדיין מאמינים שזה יקרה", הוסיף אברל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */