כדורגל עולמי  >> ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
121-134גלאטסראיי1
101-44טרבזונספור2
81-64גוזטפה3
72-83קוניאספור4
72-63פנרבחצ'ה5
72-43סמסונספור6
64-44אנטליהספור7
69-54גאזישיר גאזיינטפ8
42-33אלאניספור9
47-44איופספור10
33-22בשיקטאש11
36-23פתיח קארגומרוק12
21-12בשאקשהיר13
26-23קייסריספור14
16-24קוצ'איליספור15
16-13ריזספור16
06-33קסימפשה17
08-34גנצ'לרבירליג'י18

נחשף: הסיבה האמיתית לפיטורי מוריניו מפנרבחצ'ה

נשיא הטורקים, קוץ', התראיין ושפך אור: "ההדחה לבנפיקה שברה את גב הגמל, אך זה בעיקר הכדורגל, שהתקפית לא היה קיים". וגם: הפיצוי הסופי שקיבל

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

הפרידה המפתיעה בין פנרבחצ'ה לז'וזה מוריניו ממשיכה לעורר הדים. כעת, נחשפת הסיבה האמיתית למהלך, ולצידה גם תג המחיר הכבד: פיצוי עתק בגובה של כ-7.7 מיליון ליש"ט (כ-9 מיליון אירו) למאמן הפורטוגלי. נשיא המועדון, עלי קוץ', התייחס לראשונה לפיטורים של מוריניו, שהתרחשו ביום שישי האחרון, פחות משנה לאחר שמונה לתפקיד.

לדבריו, הכישלון מול בנפיקה במוקדמות ליגת האלופות היה "הקש ששבר את גב הגמל", אך לא רק. גם סגנון המשחק ההגנתי של המאמן תרם להחלטה. "כדורגל התקפי פשוט לא היה קיים בעונה שעברה", הסביר קוץ' בריאיון לכלי תקשורת בטורקיה. "כשפתחנו את העונה, ראינו את אותה תמונה מהעבר, זה היה מדאיג. הדרך בה שיחקנו מול בנפיקה הייתה בעייתית, לא רק ההדחה עצמה".

על אף ההחלטה הקשה, קוץ' הדגיש כי אין לו טענות למוסר העבודה של המאמן: "הוא היה וורקוהוליק, אדם שעובד בלי הפסקה. לא נפרדנו בריב, להפך, הקשר בינינו נותר טוב". מוריניו, כך מדווח העיתונאי הטורקי יאגיז סבונג'ואולו, יקבל כאמור 7.7 מיליון ליש"ט בעקבות סיום מוקדם של חוזהו, שהיה אמור להימשך עד קיץ 2026. בכך, המאמן הוותיק הגיע לסכום כולל של כ-89 מיליון ליש"ט (!) שקיבל כפיצוי על פיטורין לאורך הקריירה, סכום חסר תקדים.

בין היתר, זכה מוריניו לפיצויים מהגדולות שבאירופה: צ'לסי: כ-26 מיליון ליש"ט בשתי קדנציות, מנצ'סטר יונייטד: 20 מיליון ליש"ט, ריאל מדריד: 17 מיליון, טוטנהאם: 15 מיליון, רומא: 3 מיליון בלבד (עקב תום חוזה). לשם השוואה, יריבו הגדול אנטוניו קונטה קיבל לאורך השנים כ-37 מיליון ליש"ט בלבד.

