רוכבת אופניים טרנסג'נדרית חגגה את רצח קירק

סערה בארצות הברית: צ'לסי וולף, רוכבת BMX טרנסג'נדרית שהייתה חלק מהנבחרת האמריקאית באולימפיאדת טוקיו 2021, פרסמה סדרת פוסטים ברשתות החברתיות שבהם הביעה שמחה על הירצחו של צ'ארלי קירק, פעיל שמרני מוכר המקורב לדונלד טראמפ, שנורה למוות במהלך אירוע שאלות ותשובות עם סטודנטים באוניברסיטת יוטה.

על פי דיווחים בארה"ב, קירק בן ה-31 נורה בזמן שדיבר על מקרי ירי המערבים אנשים מהקהילה הטרנסג'נדרית. מותו של קירק זעזע את המערכת הפוליטית והציבורית בארה"ב, ובעוד ספורטאים רבים גינו את הרצח, וולף בחרה בדרך הפוכה, והביעה תמיכה פומבית ברשתות.

בין הפוסטים שפורסמו על ידי וולף באינסטגרם (וכבר הוסרו), ניתן היה למצוא תצלום מסך של דיווח על הרצח בליווי דמות מצוירת עם הכיתוב: "עשינו את זה!", התייחסות צינית לסצנה מוכרת מתכנית הילדים "דורה החוקרת". בפוסט אחר, וולף נראתה בתמונה עם אגודל מורם וכתבה: "להיות נאצי זה אופציונלי. הוא בחר בדרך הזו, ועכשיו הוא מת".

צ'ארלי קירק (IMAGO)

וולף אף כינתה את קירק "נאצי" במספר פוסטים וטענה כי "אנחנו שונאים נאצים כי הם רוצים אותנו מתים". בהמשך שיתפה מסר נוסף שבו נטען כי קירק "לא היה רק שמרן, אלא מארגן פשיסטי שבנה את הקריירה שלו על הפצת שנאה". רבים הביעו זעזוע מהפוסטים של וולף, ביניהם אגדת הטניס מרטינה נברטילובה, שכתבה כי מדובר ב"תיעוב מזעזע".

וולף, שהחלה את הקריירה שלה ב־2014 לאחר שעברה תהליך שינוי מגדרי, הפכה לספורטאית הטרנסג'נדרית הראשונה שייצגה את ארה"ב באולימפיאדה, אך ב־2023 הקריירה שלה נגדעה לאחר שהאיגוד הבינלאומי לרכיבת אופניים אסר על השתתפות נשים טרנסג'נדריות בתחרויות נשים.

זו לא הפעם הראשונה שוולף מעוררת סערה. בעבר, במהלך מגפת הקורונה, פרסמה פוסט בו כתבה: "המטרה שלי היא לזכות באולימפיאדה כדי שאוכל לשרוף את הדגל האמריקאי על הפודיום". אבא של מי שרצח את קירק הסגיר את הבן שלו ולקח אותו אל תחנת המשטרה בעצמו, וקוראים לרוצח טיילר רובינסון.