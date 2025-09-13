מאייר: לא ידעתי שאני יכול ליהנות מכדורסל ככה

עומר מאייר פרץ בענק בעונה החולפת, וזאת למרות שלא הרבה לשחק יותר מידי במכבי תל אביב. הגארד הראה כמה הוא אדיר עם הנבחרות בגילאים השונים הקיץ, וכעת הוא מתחיל פרק חדש במכללות בארצות הברית. הכישרון, שרוצה להיות הישראלי הבא ב-NBA, יפתח עונה בפרדו, אחת המועמדות הגדולות ללכת עד הסוף, ובינתיים הוא התשייב לראיון ב-The Field Of 68.

מאייר פתח: “קודם כל שמעתי המון דברים טובים על האולם הזה, אני מתרגש מאוד להיות פה, אני כבר לא יכול לחכות. אני מקבל הודעות עוד מלפני שאני חותם, והכל אדיר עד כה. אני פה כמעט חודשיים, לא הייתי יכול לבקש מקום טוב יותר בנקודת הזמן הזו בקריירה. אם אני כן, ושם את הצד המקצועי בצד, לא ידעתי שאני יכול ליהנות מכדורסל כמו שאני נהנה כאן”.

לגבי למה הוא נהנה והבדלי הלחץ: “הייתי אומר שבגלל שאני ישראלי, ואני רגיל לתקשורת הישראלי, ועכשיו אני די רחוק, לא די, אני רחוק, וגם הבדל השעות, אז אני מרגיש שאני רחוק מרעשי הרקע. ברור שיהיו גם רעשי רקע כאן, אני פשוט לא מכיר אותם, אז אני מצליח להתרכז יותר כאן”.

עומר מאייר (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “אני מודע לכדורסל של קולג’, בטח בשנים האחרונות. קשה לצפות בגלל הבדלי השעות, אבל במרץ אנחנו כמובן עוקבים אחרי הטורניר. בעונה שעברה צפיתי בכמה משחקים, גם כי ראיתי כמה שחקנים מאירופה משחקים כי ידעתי שזה יהיה המסלול שלי”.

על הפן הכלכלי: “אני מרוויח עכשיו יותר כסף מאשר בישראל, אבל אם לא הייתי עושה את אותו סכום, עדיין הייתי בא, בגלל המאמן, בכלל כל צוות האימון, המצב האישי בקבוצה, המצב של הקבוצה באופן כללי, אפשר לעשות אחלה דברים השנה. גם אם הכסף בישראל היה יותר, הייתי עושה את אותו הדבר”.

על לבוא לשחק עם בריידן סמית’: “כשהתחלתי לדבר עם המועדון, נדהמתי מאיך שדיברו איתי, ואיך שהמאמן דיבר איתי, ובריידן שלח לי הודעה בעצמו, לפני שחתמתי. הדבר הראשון שראיתי זה שיש רכז טוב כבר, והוא רשם לי שאולי אפשר לעשות משהו מיוחד. הכרתי אותו קצת, את האופי שלו, וזה אופי מדהים, והחלטתי לבוא ולשחק גם בעמדה 2, אני יכול להשיג את המטרות שלי בעמדה 1 וגם בעמדה 2. אשפר את היכולות שלי כקומבו, ואם בריידן לא על המגרש, אקח אחריות, אנהיג את הקבוצה”.

עומר מאייר (פיב"א)

המרואיינים נזכרו בפעם שקרסן אדוארדס, כוכב באיירן אשתקד ואחד שגדל בפרדו, קלע 9 שלשות על מכבי ת”א: “לא כל ה-9 היו עליי, אבל רובן היו עליי. אולי משהו כמו 7. לא הצלחתי לשמור עליו אם אני כן. הייתה התקפה שהם יצאו למתפרצת, אמרנו שנלחץ אותו מהשלשה ישר, הוא עלה כמעט מהרבע וקלע. האמת שהוא דיבר איתי בקיץ, שלח לי הודעה, והייתה לזה משמעות גדולה עבורי. הוא שחקן נהדר, אני צופה פה מאז שהיה בפנרבחצ’ה, אוהב את המשחק שלו, והוא הראה לי כמה המועדון הזה הוא משפחה”.

מאייר הוסיף: “בשנה האחרונה שלי בתיכון קודמתי לבוגרת, זו הייתה חוויה נהדרת, התבגרתי מאוד, להיות במועדון כזה בגיל 17 לימד אותי המון. זה יהיה חלק מהקריירה שלי, מהתהליך שלי, לעד”.

לסיכום: “אני חושב שהחוזקות שלי הן יכולת לנהל את המגרש, לרוץ, להכניס את עצמי וכולם לעניינים, אני אוהב זריקות מחצי מרחק, כמו רכז שני בקבוצה שלנו, אני אוהב להגיע לאזורים שלי, להשתמש בגוף שלי להגיע למקומות שלי, ואני נוח יותר לחדור שמאלה מאשר ימינה, אבל אני עובד על זה, אני גם זורק לא רע בכלל. חולשות? אני לא נכנס לצבע בכמות שהייתי רוצה, או בכמות שאני יכול, אולי גם קבלת החלטות, היא בסדר, אבל אפשר לשפר”.