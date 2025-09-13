עודד קטש: כל משחק כזה הוא כמו זהב עבורנו

מכבי תל אביב סימנה אתמול (שישי) 'וי' ראשון בתקופת ההכנה שלה לאחר שהביסה 77:102 את זניט סט פטרסבורג בה משחקים שני אקסים של הצהובים, ליוואי רנדולף ואלכס פוית'רס. הצהובים שטפו את הפרקט בצד ההתקפי ולאחר ההפסד לבני הרצליה במשחק האימון הראשון וכשהם עדין חסרים שחקנים, הפעם שלושה- ג'ון דיברתולומאו שלקח חלק בפגישת ארגון השחקנים ורומן סורקין וג'יילן הורד שכזכור חזרו מהיורובאסקט.

"מרוצים מהתוצאה, אבל יודעים שיש עוד דרך ארוכה", אמרו אצל הצהובים. בסופו של דבר בתום ארבעים דקות של כדורסל עודד קטש וחניכיו נהנו מערב התקפי טוב אך מדובר עדין בקבוצה חדשה וכבר הערב הצהובים יפגשו משוכה גבוהה יותר בדמותה של פרטיזן בלגרד של ז'ליקו אובראדוביץ'. חניכיו של עודד קטש ספגו אמנם 27 נקודות ברבע הראשון, אך בשלושת הרבעים הבאים ספגו פחות מ-20 וכאמור ההתקפה שטפה כאשר במועדון הייתה שביעות רצון מלוני ווקר שסיים את המשחק עם 25 נקודות.

בסביבת הקבוצה לא רק שהיו שבעי רצון ממי שהיה אולי להחתמה הכי יקרה שלהם העונה כי אם גם מחברו לקו האחורי ג'ף דאוטין ג'וניור שהוסיף 19 נקודות. תמיר בלאט בלט עם 8 נקודות 6 אסיסטים ו-4 חטיפות, ג'ימי קלארק קלע בדו ספרתי ובכל הנוגע למדד הפלוס מינוס בלאט וקליפורד אמורוי סיימו עם מדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר כאשר היה להם פלוס 18 ו-20 בהתאמה.

קליפורד אומורוי (פרטיזן)

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "זה תמיד עדיף לנצח וההרגשה יותר טובה, אבל אנחנו בסך הכל בתוך תהליך של למידה. יש המון שחקנים שצריכים גם להכיר את מה שאנחנו עושים וגם להתרגל לסגנון הזה של המשחק האירופי. זה היה משחק אימון טוב בעיקר כדי להמשיך את התהליך שאנחנו עושים אותו כדי ללמוד. אמנם אנחנו חסרים את ג'יילן ורומן שהם יותר מכירים את מה שאנחנו עושים, אבל עדיין כקבוצה אפשר לקחת הרבה מאוד דברים מהמשחק, ושוב בגלל האינטנסיביות של העונה, אין יותר מדי משחקי אימון וכל משחק כזה הוא כמו זהב עבורנו. הרבה עבודה לפנינו".