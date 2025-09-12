יום שישי, 12.09.2025 שעה 23:39
כדורגל ישראלי

בר כהן נכנס כמחליף וכבש בניצחון 0:2 של אראז

הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-66 והבקיע את הגול השני במשחק מול קפאז האחרונה, בדרך לניצחון שלישי ברציפות עבור קבוצתו שעלתה זמנית למקום הראשון

|
בר כהן (IMAGO)
בר כהן (IMAGO)

בר כהן כבש הערב (שישי) בליגה האזרית וסידר לאראז ניצחון 0:2 על קפאז. הישראלי עלה מהספסל בדקה ה־66, דקה בלבד לאחר שאראז מצאה את הרשת לראשונה במשחק. בדקה ה־86 הוא כבש את השער השני, שסגר סופית את הסיפור והבטיח שלוש נקודות יקרות.

עבור אראז היה זה ניצחון שלישי ברציפות, והיא טיפסה לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה, עם שלושה ניצחונות מארבעת המחזורים הראשונים. כל הניצחונות הושגו בשלושת המחזורים האחרונים.

מנגד, קפאז ממשיכה בפתיחת עונה חלשה במיוחד, כשהיא נותרה ללא נקודות לאחר ארבעה מחזורים, והיא ניצבת במקום האחרון בטבלה.

