בדקה ה-95: 2:3 לבית"ר על הפועל פ"ת בנוער

בליגת העל לנוער נערך היום (שישי) משחק מרתק באצטדיון טוטו רגב בלוד, בו הפועל פתח תקווה אירחה את בית"ר ירושלים. שתי הקבוצות הציגו מאבק צמוד ורב שערים, בסיומו יצאו הירושלמים עם ידם על העליונה וניצחו 2:3.

המשחק נפתח בקצב גבוה, כשכבר בדקה ה־18 העלה גל אריאל את בית"ר ירושלים ליתרון ראשון. הפועל פתח תקווה לא נשארה חייבת, ובדקה ה־35 יואב סולל דאג להשוות ולקבוע 1:1. התוצאה הזו נותרה עד להפסקה.

במחצית השנייה הקבוצה המארחת ביצעה מהפך, כשעמרי כהן כבש בדקה ה־59 והעלה את פתח תקווה ל־1:2. דווקא ברגעים שבהם הכחולים נראו בשליטה, הצליח גל אריאל להשלים צמד אישי בדקה ה־68 ולהחזיר את בית"ר ירושלים למשחק עם 2:2.

חגיגות בנוער של בית"ר (רדאד ג'בארה)

הדרמה נמשכה עד הדקות האחרונות, ובתוספת הזמן, בדקה ה־95, היה זה אליאור שמואל משה שקבע את תוצאת המשחק, 2:3 לבית"ר ירושלים, שחגגה ניצחון חשוב במיוחד על יריבה עיקשת.

עבור שחקני הפועל פתח תקווה מדובר באכזבה לא פשוטה, אחרי שכבר הובילו במהלך המחצית השנייה, אך לא הצליחו לשמור על היתרון. מנגד, בית"ר ירושלים יכולה להיות גאה באופי שהפגינה וביכולת לחזור פעמיים מפיגור בדרך לניצחון דרמטי. חשוב מכך, שמרה בית”ר על מאזן מושלם והיא עם 3 מ-3 בפתיחת העונה.

אריאל יוסף אמר במאבק (רדאד ג'בארה)

יהלי זהר (רדאד ג'בארה)

שחר ויסגי עם הכדור (רדאד ג'בארה)

אור חואזי (רדאד ג'בארה)

עמרי כהן חוגג (רדאד ג'בארה)

עמרי כהן חוגג (רדאד ג'בארה)

שחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד ג'בארה)

אור חואזי חוגג (רדאד ג'בארה)

שחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד ג'בארה)

שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)