ליגת העל לנוער 25-26
95-93בית"ר ירושלים1
61-112מכבי נתניה2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
37-43הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

בדקה ה-95: 2:3 לבית"ר על הפועל פ"ת בנוער

משחק דרמטי שהסתיים במהפך בתוספת: יואב סולל ועמרי כהן הפכו שער של אריאל, אך זה השלים צמד ואיזן, ואליאור שמואל משה סגר ניצחון 3 ב-3 משחקים

|
שחקני קבוצת הנוער של בית
שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)

בליגת העל לנוער נערך היום (שישי) משחק מרתק באצטדיון טוטו רגב בלוד, בו הפועל פתח תקווה אירחה את בית"ר ירושלים. שתי הקבוצות הציגו מאבק צמוד ורב שערים, בסיומו יצאו הירושלמים עם ידם על העליונה וניצחו 2:3.

המשחק נפתח בקצב גבוה, כשכבר בדקה ה־18 העלה גל אריאל את בית"ר ירושלים ליתרון ראשון. הפועל פתח תקווה לא נשארה חייבת, ובדקה ה־35 יואב סולל דאג להשוות ולקבוע 1:1. התוצאה הזו נותרה עד להפסקה.

במחצית השנייה הקבוצה המארחת ביצעה מהפך, כשעמרי כהן כבש בדקה ה־59 והעלה את פתח תקווה ל־1:2. דווקא ברגעים שבהם הכחולים נראו בשליטה, הצליח גל אריאל להשלים צמד אישי בדקה ה־68 ולהחזיר את בית"ר ירושלים למשחק עם 2:2.

חגיגות בנוער של בית"ר (רדאד גחגיגות בנוער של בית"ר (רדאד ג'בארה)

הדרמה נמשכה עד הדקות האחרונות, ובתוספת הזמן, בדקה ה־95, היה זה אליאור שמואל משה שקבע את תוצאת המשחק, 2:3 לבית"ר ירושלים, שחגגה ניצחון חשוב במיוחד על יריבה עיקשת.

עבור שחקני הפועל פתח תקווה מדובר באכזבה לא פשוטה, אחרי שכבר הובילו במהלך המחצית השנייה, אך לא הצליחו לשמור על היתרון. מנגד, בית"ר ירושלים יכולה להיות גאה באופי שהפגינה וביכולת לחזור פעמיים מפיגור בדרך לניצחון דרמטי. חשוב מכך, שמרה בית”ר על מאזן מושלם והיא עם 3 מ-3 בפתיחת העונה.

אריאל יוסף אמר במאבק (רדאד גאריאל יוסף אמר במאבק (רדאד ג'בארה)
יהלי זהר (רדאד גיהלי זהר (רדאד ג'בארה)
שחר ויסגי עם הכדור (רדאד גשחר ויסגי עם הכדור (רדאד ג'בארה)
אור חואזי (רדאד גאור חואזי (רדאד ג'בארה)
עמרי כהן חוגג (רדאד געמרי כהן חוגג (רדאד ג'בארה)
עמרי כהן חוגג (רדאד געמרי כהן חוגג (רדאד ג'בארה)
שחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד גשחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד ג'בארה)
אור חואזי חוגג (רדאד גאור חואזי חוגג (רדאד ג'בארה)
שחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד גשחקני קבוצת הנוער של הפועל פתח תקווה חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד גשחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים מאושרים (רדאד ג'בארה)
שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגים (רדאד גשחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים חוגים (רדאד ג'בארה)
