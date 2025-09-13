יום שבת, 13.09.2025 שעה 07:48
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

רוני חשף: פרגוסון לא דיבר איתנו כמעט שבועיים

החלוץ שיתף צעד לא שגרתי של המאמן האגדי אחרי הפסד לפוטסמות' ב-2008: "הייתה הזדמנות להשלים טרבל, סר אלכס נעלם, לא הסתכל עלינו בעיניים אפילו"

|
וויין רוני וסר אלכס פרגוסון (IMAGO)
וויין רוני וסר אלכס פרגוסון (IMAGO)

הקשיחות של סר אלכס פרגוסון הייתה תמיד חלק בלתי נפרד מהמיתולוגיה סביב מנצ'סטר יונייטד, וכעת וויין רוני מספק הצצה נוספת לאישיות המורכבת של המאמן הסקוטי האגדי. בתוכניתו של רוני ב-BBC, חשף כוכב העבר של השדים האדומים כי לאחר ההפסד המפתיע 1:0 לפורטסמות' ברבע גמר גביע ה-FA בשנת 2008, פרגוסון פשוט סירב לדבר עם שחקניו במשך שבועיים.

"היינו בעונה שבה זכינו בליגה ובליגת האלופות, והייתה לנו הזדמנות אדירה להשלים טרבל", סיפר רוני. "פורטסמות' ניצחו אותנו באולד טראפורד, ותומאש קושצ'אק הורחק, ריו פרדיננד אפילו עמד בשער. אחרי זה, סר אלכס פשוט נעלם, הוא בחר את ההרכב ביום המשחק ולא החליף איתנו מילה".

לדבריו של רוני, השחקנים ניסו להתרחק מפרגוסון ככל האפשר באותן שבועיים מתוחים. "אם ראית אותו במסדרון, הלכת לצד השני", הוסיף. "הוא לא הסתכל עלינו בעיניים. הוא ידע שפספסנו הזדמנות היסטורית".

סר אלכס פרגוסון (רויטרס)סר אלכס פרגוסון (רויטרס)

כידוע, פרגוסון כבר הוביל את יונייטד לזכייה בטרבל בעונת 1998/99, אך הפספוס ב-2008 מנע ממנו לחזור על ההישג עם דור אחר של שחקנים. למרות זאת, יונייטד התאוששה באותה עונה עם זכייה באליפות ובצ'מפיונס ליג, והמשיכה לרשום הצלחות גם בעונות הבאות תחת הדרכתו של הסקוטי הקשוח.

באותה תוכנית נגע רוני גם בבנו, קאי בן ה-15, שמשחק במחלקת הנוער של יונייטד ואף זומן לאחרונה לסגל קבוצת הנוער עד גיל 19, אך חווה מכה קשה עם פציעה שהשביתה אותו. קאי העלה תמונה לחשבון האינסטגרם שלו כשהוא עם קביים ומגף רפואי, וכתב: "החיים לא יכולים להיות גרועים יותר". בשלב זה לא ברור מהי חומרת הפציעה והאם ייעדר לתקופה ממושכת.

