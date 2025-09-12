מרסלינו: בונים על שחקני הרכש, יש לנו סגל נהדר

מאמן ויאריאל, מרסלינו, התייחס לקראת המשחק של קבוצתו מול אתלטיקו מדריד בחוץ וציין את הציפיות הגבוהות מהמפגש מחר (שבת, 22:00). הצוללת הצהובה מגיעה למשחק הזה לאחר שהחתימה ברגע האחרון של חלון ההעברות את הקשר הישראלי מנור סולומון, שהצטרף לקבוצה ועתיד להוסיף עומק ואיכות להתקפה.

"אתה תמיד שמח אחרי פגרת הנבחרות כשאין פציעות. כולם חזרו בבריאות מצוינת, ואלו שניצחו אפילו שמחים יותר. עבור שחקנים, לייצג את המדינה שלך זה תמיד משהו מיוחד. אנחנו מאוד שמחים כי עכשיו יש לנו את כל הסגל איתו נתמודד לאורך כל העונה. אני מרוצה מאוד. עכשיו מצפים לנו שלושה שבועות מרגשים, יפים ומורכבים, אבל עם כל התקווה והשאיפה", אמר מרסלינו.

על שחקני הרכש החדשים: "לא היה לנו הרבה זמן לעבוד ביחד. ננסה לעזור להם כמה שיותר כדי שההסתגלות שלהם תהיה מהירה ככל האפשר. יש הרבה משחקים ולא נתאמן באופן רגיל. אנחנו בונים על כולם, בנוסף לאיוסה, שלא היה איתנו בשבועות האחרונים. אנחנו מקבלים את כולם בברכה. אני מקווה שהסגל הנהדר הזה יהפוך לקבוצה מופלאה".

מרסלינו (IMAGO)

על לוח המשחקים הקשה: "כולנו רוצים לשחק במשחקים כאלה. עדיף לנו לשחק בליגת האלופות מאשר להתאמן ולחכות למשחקי הליגה. השחקנים הטובים ביותר משחקים בליגת האלופות, וכולנו ראויים להיות כאן. השגנו זאת אחרי עונה יוצאת מן הכלל. עכשיו אנחנו נוסעים למטרופוליטנו עם התלהבות גדולה. אנחנו ללא הפסד בשלושת המשחקים האחרונים ורוצים להמשיך כך. המשחקים הקשים האלו מתקבלים בברכה".

על אתלטיקו: "תמיד קבוצה מסוכנת, ובמיוחד בבית. בעונה שעברה הם הפסידו רק פעם אחת. העונה מול אלצ’ה הם יכלו לנצח. הם מתמודדים עם פציעות, אבל לכל קבוצה יש אתגרים לאורך העונה. המשחק יהיה קשה מאוד. אתלטיקו היא קבוצה נהדרת שמאמן אותה מאמן יוצא דופן. אנחנו נכנסים עם התלהבות כי הוכחנו שאנחנו ברמה גבוהה. אנחנו אופטימיים ושאפתניים. אנחנו רוצים לנצח”.

שחקני אתלטיקו (IMAGO)

על המפתחות במשחק: "כשלא יהיה לנו את הכדור, נצטרך להגן היטב. עלינו להיות יעילים כי יש להם שחקני התקפה מצוינים. לאתלטיקו יש סגל שלם עם שחקנים בפרופילים שונים. בנוסף, נצטרך לתקוף באישיות ולצאת למתפרצות מתי שאפשר. הם יריב שיורד מהר להגנה, וזה לא יהיה פשוט. נצטרך למצוא פתרונות לאורך משחק תובעני מאוד. גם אנחנו קבוצה טובה. אני מצפה למשחק צמוד. מי שיהיה מדויק יותר ייקח את שלוש הנקודות”.

עוד הוסיף: "אני מצפה למשחק צמוד. אנחנו שתי קבוצות טובות. בעונה שעברה סיימנו ב־2:2 וב־1:1. שתי הקבוצות שינו הרבה שחקנים, אבל שמרנו על אותו מאמן ועל רעיונות משחק דומים. ננסה לשמור על רמת הסולידיות והשאיפה שהראינו בתחילת העונה. זה יהיה קשה, אבל אנחנו חייבים להיות נלהבים ושאפתניים. זה משחק חשוב מאוד לשתי הקבוצות."

על המאזן החיובי במשחקים האחרונים מול הקולצ’ונרוס: "אני מאמין שצריך להסתכל על ההווה והעתיד, לא על העבר. בעונה שעברה היו לנו הרבה חוזקות, אבל עכשיו זו עונה אחרת. יש לנו אתגר גדול לפנינו, לשחק בליגת האלופות שנתיים ברצף. אני מקווה שנשיג את אותו מספר ניצחונות חוץ. עלינו להתמקד בלבוא מוכנים למטרופוליטנו. אם נעשה זאת, נהיה קרובים לניצחון".

לא תמיד קל להם מול ויאריאל. שחקני אתלטיקו מאוכזבים (IMAGO)

על השינויים האפשריים לקראת המשחק מול טוטנהאם: "כבר ידענו שזה הולך להיות כך, וזה לא משפיע על המשחק הזה. יהיו לנו שלושה ימי מנוחה. לאתלטיקו יהיו ארבעה, אבל אחר כך להם יהיו שלושה נוספים. אנחנו צריכים למצוא פתרונות. אנחנו מגיעים אחרי פגרת נבחרות ונבחן הכול כדי לראות איך השחקנים התאוששו".